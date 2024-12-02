Всероссийская ассоциация исполнителей блатной песни потребовала защитить артистов от репрессий

В связи с участившимися случаями преследования исполнителей русского шансона за пропаганду запрещённой идеологии АУЕ, профсоюз музыкантов потребовал «прекратить репрессии».

Всероссийская ассоциация исполнителей блатной песни выступила с официальным заявлением на этот счёт.

С 2020 года реальные сроки по статье о пропаганде экстремистской организации получили 27 «блатных» певцов из 12 регионов России, из них 26 сели впервые. Ещё порядка 50 человек получили условные сроки или предупреждения.

– Единственным спасением для многих членов профсоюза остаётся ехать в Магаданскую область, которая единственной из регионов нашей страны отказалась признавать решение о запрете АУЕ. Однако там совершенно непригодный для жизни климат, неплатежеспособное население, а также агрессивные элементы, требующие пояснить за сценический образ, – пожаловались в ассоциации.

Как рассказал один из подписантов заявления, исполнитель Саша Русский (в миру Александр Коган), перед концертом в ДК «Железнодорожник» в Самаре к нему пришёл представитель прокуратуры и вручил предписание, запрещающее исполнять бо́льшую часть репертуара.

– Получается, что я могу гитару на гвоздик повесить и уходить со сцены. А жить мне на что? Мне что, действительно воровать идти? – возмущается автор таких легендарных хитов как «Закон людской», «Потрём за нафталин», «На дело с ветерком» и «Шпана вокзальная».

– Мы всё-таки живём в правовом государстве, а подобные запреты – антиконституционные и деструктивные по своей сути, – соглашается с ним Михаил Каморзин, автор известных всей стране песен «Привет, начальник (перо в бок)» и «Мусоровоз идёт ко дну». – Если сейчас стерпим вольное обращение с основами нашего государственного строя и права, закончим в новом 1937-м.

Открытое письмо размещено на сайте ассоциации исполнителей блатной песни, а также передано в силовые структуры «с искренней просьбой разобраться по-человечески и не щемить честных артистов».

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