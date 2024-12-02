Tesla стала самым опасным автомобилем по числу ДТП со смертельным исходом

Вопреки утверждениям руководства Tesla (включая Илона Маска) о том, что ее электромобили являются самыми безопасными в мире, исследование компании iSeeCars утверждает совершенно обратное. По количеству аварий со смертельным исходом среди автомобилей всех известных марок именно Tesla стала лидером со знаком «минус».

iSeeCars проанализировала ДТП со смертельным исходом с 2017 по 2022 год с участием автомобилей выпуска с 2018 по 2022 годы. Результат: на 1,61 миллиард километров пробега на долю Tesla пришлось 5,6 ДТП со смертельным исходом, что является абсолютным рекордом. За ней следует Kia с показателем в 5,5.

Объектами исследования стали две модели Tesla — Model Y и Model S. У первой уровень аварийности оказался в 3,7 раза выше, чем у среднестатистического автомобиля, и в 4,8 раза выше, чем у среднестатистического внедорожника. У Model S уровень ДТП со смертельным исходом оказался вдвое выше среднего.

По мнению аналитика iSeeCars Карла Брауэра, повышенный уровень аварийности «отражает сочетание поведения водителей и условий вождения», а не проблемы с безопасностью самих транспортных средств.

Исследование также зафиксировало опасную тенденцию, когда все более совершенные функции безопасности сопровождаются ростом ДТП со смертельным исходом. По сути, они нивелируются более халатным вождением и систематическим превышением скорости. Пока все это ставит под сомнение планы Илона Маска по запуску в производство роботакси и кибертакси без руля, запланированного на 2027 год.Источник — iSeeCars