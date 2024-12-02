 

Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки

02.12.2024, 14:05, Новости дня
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Ингредиенты

  • Свиная вырезка – 400 г
  • Ананас консервированный кольцами – 200 г
  • Соус терияки – 150 мл
  • Мёд – 1 ст. ложка
  • Кунжут – 1 ч. ложка
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Оливковое масло – 2 ст. ложки
  • Соль, чёрный молотый перец – по вкусу
  • Зелень (укроп, петрушка) – для украшения

Приготовление

  • Подготовьте мясо: Нарежьте свиную вырезку на кусочки толщиной около 1 см. Отбейте мясо молоточком с обеих сторон, чтобы оно стало мягким и тонким.
  • Маринад: Смешайте соус терияки, мёд, измельчённый чеснок, соль и перец. Погрузите отбивные в маринад и оставьте на 20-30 минут.
  • Обжаривание: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты). Затем уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут, периодически поливая оставшимся маринадом.
  • Ананасы: Пока отбивные готовятся, обжарьте кольца ананаса на отдельной сковороде до карамелизации (около 2-3 минут с каждой стороны).
  • Сборка блюда: На каждую отбивную выложите кольцо ананаса. Полейте остатками соуса терияки и посыпьте кунжутом.
  • Подача: Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим.

    • Этот рецепт сочетает сладость ананасов с пикантностью соуса терияки, создавая необычное и вкусное блюдо. Приятного аппетита!


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