Мясные отбивные с ананасами и соусом терияки

Ингредиенты

Свиная вырезка – 400 г

Ананас консервированный кольцами – 200 г

Соус терияки – 150 мл

Мёд – 1 ст. ложка

Кунжут – 1 ч. ложка

Чеснок – 2 зубчика

Оливковое масло – 2 ст. ложки

Соль, чёрный молотый перец – по вкусу

Зелень (укроп, петрушка) – для украшения

Приготовление

Подготовьте мясо: Нарежьте свиную вырезку на кусочки толщиной около 1 см. Отбейте мясо молоточком с обеих сторон, чтобы оно стало мягким и тонким.

Маринад: Смешайте соус терияки, мёд, измельчённый чеснок, соль и перец. Погрузите отбивные в маринад и оставьте на 20-30 минут.

Обжаривание: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты). Затем уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут, периодически поливая оставшимся маринадом.

Ананасы: Пока отбивные готовятся, обжарьте кольца ананаса на отдельной сковороде до карамелизации (около 2-3 минут с каждой стороны).

Сборка блюда: На каждую отбивную выложите кольцо ананаса. Полейте остатками соуса терияки и посыпьте кунжутом.

Подача: Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим.

Этот рецепт сочетает сладость ананасов с пикантностью соуса терияки, создавая необычное и вкусное блюдо. Приятного аппетита!