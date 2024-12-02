 

Рыбин и Сенчукова рассказали об отношениях с бывшей невесткой после развода сына

02.12.2024, 14:05, Новости дня
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Они познакомились еще в 1990 году. Рыбин выступал с группой “Дюна” на фестивале “Звуковая дорожка” в “Олимпийском”, а Сенчукова работала на подтанцовке. Музыкант увидел Наталью за кулисами и влюбился с первого взгляда. Настолько, что ушел от жены и полностью посвятил себя Сенчуковой – предложил ей завершить танцевальную карьеру и стать певицей. В 1991 году она выпустила дебютный релиз с группой “Малина” зимой 1999 года у супругов родился сын Василий.

“В этом году мы отметили 34 года семейной жизни, – говорит Рыбин. – Секреты такого долгого брака простые. Очень важно не ссориться. Мы не ссорились никогда. Да и стараемся не спорить, поскольку любой спор может стать причиной размолвки. Один в семье должен уметь показать язык, и тогда все закончится (смеется)”. Правда, эта мудрость Рыбина и Сенчуковой не помогла их сыну – он недавно развелся.

“Конечно, мы переживали его расставание с женой, – говорит Сенчукова. – Слава Богу, они молодые, у них еще все впереди. Встанут, отряхнутся и дальше пойдут”.

Поддерживают они отношения и с теперь уже бывшей невесткой. “Она поздравляет нас с днями рождения по сей день, – призналась Сенчукова. – Все-таки девять лет была нашим ребенком – она выросла на наших глазах, поскольку мы ее знали с 14 лет. У них с Васьком свои дела. мы не касаемся”.


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