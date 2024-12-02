«Лисьи орешки» претендуют на звание нового суперфуда

Может показаться странным, но эти маленькие семена, собранные из водной лилии Eurale ferox, действительно, являются суперпродуктом. Их называют «лисьими орешками» и используют в аюрведической и китайской медицине уже более 3000 лет для лечения самых разных недугов – от ожирения до воспалений. Нельзя сказать, что они вкусные, но их популярность растет. Крахмалистые орешки можно употреблять в сыром или жареном виде.

Эти орешки, которые также называют «махана» или «пул-махана», растут в Азии на мелководье. Они похожи на семена лотоса, но это разные растения. Исследования показывают, что они богаты питательными веществами и действительно могут быть полезны для здоровья. Например, жареные орешки улучшают работу сердца и снижают риск диабета.

Ученые также обнаружили в них особое вещество – HBAO, которое может помочь при лечении диабета. Также есть данные о том, что лисьи орешки могут быть полезны для печени. Конечно, нужно провести больше исследований, чтобы полностью понять все их свойства.

Источник — phytojournal