 

«Лисьи орешки» претендуют на звание нового суперфуда

02.12.2024, 13:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Может показаться странным, но эти маленькие семена, собранные из водной лилии Eurale ferox, действительно, являются суперпродуктом. Их называют «лисьими орешками» и используют в аюрведической и китайской медицине уже более 3000 лет для лечения самых разных недугов – от ожирения до воспалений. Нельзя сказать, что они вкусные, но их популярность растет. Крахмалистые орешки можно употреблять в сыром или жареном виде.

Эти орешки, которые также называют «махана» или «пул-махана», растут в Азии на мелководье. Они похожи на семена лотоса, но это разные растения. Исследования показывают, что они богаты питательными веществами и действительно могут быть полезны для здоровья. Например, жареные орешки улучшают работу сердца и снижают риск диабета.

Ученые также обнаружили в них особое вещество – HBAO, которое может помочь при лечении диабета. Также есть данные о том, что лисьи орешки могут быть полезны для печени. Конечно, нужно провести больше исследований, чтобы полностью понять все их свойства.

Источник &#8212 phytojournal


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.12 / «Я спросил у Яндекса, где моя любимая»: Минкульт потратит 500 млн рублей на осовременивание текстов советских песен

02.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Карманные террористы ЦРУ и МОССАДА

02.12 / “Люди должны прозреть” – избрание Трампа вселило надежду в живущую под санкциями Долину

02.12 / Самый «разговорчивый» дельфин в мире Делль ставит ученых в тупик

02.12 / Новый дизайн рублей с QR-кодами и микрочипами поможет отследить путь каждой купюры

02.12 / “Я обрела покой и свободу” – Алсу считает развод самым счастливым событием года

02.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Джо Байден помиловал Хантера Байдена

02.12 / Ксения Бородина не ждет подарков от Николая Сердюкова – сильно не тратится

02.12 / Российские специалисты продвигаются в области EUV-литографии

02.12 / «Хуже не будет» – Сирия официально запросила ядерный удар по провинции Идлиб

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика