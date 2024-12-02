«Я спросил у Яндекса, где моя любимая» – Минкульт потратит 500 млн рублей на осовременивание текстов советских песен

Министерство культуры РФ объявило о запуске масштабного проекта по модернизации текстов советских песен.

На эти цели из бюджета выделено 480 миллионов рублей. Инициатива призвана «адаптировать культурное наследие к реалиям современности» и сделать классику понятнее для молодого поколения.

– Современная молодёжь не понимает, кто, что и зачем спрашивал у ясеня, а вот у Яндекса – понимает, – пояснил замминистра культуры Максим Фурцев.

В министерстве опубликовали несколько отредактированных в духе времени текстов: «Плачет девушка в Maserati», «Крутится, вертится спиннер крутой», «Мы закажем, мы дождёмся свой каршеринг утром ранним», «Я лайкнул вас и всё былое» и другие.

В настоящее время чиновники Минкульта заключают новые договора с авторами текстов. Для их согласия в ведомстве планируют повысить отчисления – создатели контента смогут получать и проценты с продаж упоминаемых в текстах товаров. По словам Фурцева, большинство правообладателей уже подписали договора с Российским авторским агентством.

– Ищем автора вот этих строк: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя; то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя». Не знаете, кто написал? – поинтересовался у журналистов замминистра культуры.

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