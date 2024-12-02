 

“Я обрела покой и свободу” – Алсу считает развод самым счастливым событием года

02.12.2024, 11:25, Разное
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18 марта 2006 года Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова, от которого родила троих детей. А 24 мая 2024 года подала мировому судье Пресненского суда исковое заявление о разводе. И это событие певица считает одно из важнейших в своей жизни в уходящем году.

“Я обрела покой, я обрела свободу, я наконец-то приняла решение вернуться к творчеству, в музыку, к своей любимой работе, и это меня очень радует”, – признается певица.

“Этот год был для меня в целом хорошим, в том числе и из-за перемен в личной жизни, – говорит Алсу. – А эти перемены сделали меня сильной и счастливой”. Она даже выглядит помолодевшей, похорошевшей и свежей!

На волне этой шумихи выросла популярность и востребованность Алсу. Ее хотят видеть и слышать везде! Но вот информацию о том, что ее концерты якобы стали стоит дороже, Заслуженная артистка России опровергает. “Что вы говорите? Я не знала, надо уточнить!” – смеется она.

Есть у нее и планы выпустить совместный трек с кем-то из молодых исполнителей, но имена Алсу пока говорить не хочет.


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