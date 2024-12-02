 

Самый «разговорчивый» дельфин в мире Делль ставит ученых в тупик

02.12.2024, 11:55, Разное
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Делль в Балтийском море

Датские ученые накопили фонотеку из 10 833 записей звуков, издаваемых дельфином по прозвищу «Делль», но так и не приблизились к разгадке его невероятной словоохотливости. На сегодня Делль известен как самый «разговорчивый» дельфин в мире, так как он охотно взаимодействует с учеными, плюс и в их отсутствие часто разговаривает сам с собой. Самое интересное – он делает это осознанно, но вот почему и зачем, выяснить пока не удалось.

Делль родился ориентировочно в 2007 году возле берегов Шотландии. По неизвестным причинам к 2022 году он оказался в районе Свендборгсунде, внутренних водах Дании — причем в полном одиночестве. За все время наблюдений Делль не встретил никого из сородичей и, что удивляет ученых — не предпринял никаких попыток покинуть регион в их поисках. Вместо этого дельфин постоянно «общается» сам с собой.

Принято считать, что дельфины являются социальными животными, и в стае обозначают себя уникальным свистом, аналогом персонального имени. Но Делль не ищет компании, плюс он обозначает себя комбинацией из трех свистов. Это напоминает то, что называется «раздвоением личности», поэтому неудивительно, что данная особь стала изгоем среди своих сородичей.

Делль мастерски оперирует тем, что называется «бифонической речью». Люди создают этот эффект при помощи обертонного или горлового пения, что сложно и многим недоступно. Речевой аппарат дельфинов устроен иначе, им проще, чем и пользуется Делль. Но вот загвоздка – за многие месяцы наблюдений он ни разу не получил ответа на свои специфические звуки, о чем прекрасно осведомлен. И все же продолжает свое странное пение.


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