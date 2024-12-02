 

«Хуже не будет» – Сирия официально запросила ядерный удар по провинции Идлиб

02.12.2024, 9:33, Разное
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Власти Сирии официально запросили у союзников нанесение ядерного удара по провинции Идлиб, где с 2017 года базируются различные террористические группировки.

По словам главы МИД Бассама Саббага, это позволит развернуть ход боевых действий на 180 градусов.

Саббаг пожаловался на то, что у сирийской армии было слишком мало времени, чтобы научиться воевать и приобрести достаточную мотивацию, поэтому пришло время радикальных решений.

– Мирному населению мы дадим время на выход. Кто не вышел – пособник террористов. Честно говоря, этот регион столько лет был под контролем боевиков, что хуже не будет. Там и сейчас всё выглядит как после ядерного взрыва, – пояснил министр.

Как отреагировали на инициативу сами союзники, пока не сообщается, однако военные эксперты полагают, что раз просьба вышла в публичную плоскость, то предварительное согласие уже получено. Исламисты в Идлибе в свою очередь пообещали попадание в рай всем, кто останется с ними добровольно.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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