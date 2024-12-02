Модные принты на 2025 год: главные тренды и антитренды

Принт может полностью изменить ваш образ. Рисунок на одежде имеет большое значение для общего стиля. Мода на узоры быстро меняется. То, что было популярно еще недавно, сегодня утрачивает актуальность. Мы расскажем о главных трендах и антитрендах принтов на 2025 год.

Трендовые принты

Большинство трендовых принтов будущего года можно отнести к вечной классике. Но эти традиционные рисунки будут переосмыслены с учетом современных тенденций. Далее вы можете ознакомиться с ними и выбрать вариант на свой вкус.

Цветочный

В 2025 году цветочный принт будет отличаться лаконичностью и сдержанностью. В отличие от прошлых сезонов, популярностью будут пользоваться нежные и утонченные рисунки.

Цветочный принт можно адаптировать под любой образ. Вы можете выбирать наряды как с крупными цветами, так и с минмималистичным узором.

“Дипломатическая полоска”

“Дипломатическая полоска” – популярный принт для офисной одежды. Но в 2025 году он будет присутствовать не только в деловых костюмах, но и в повседневной одежде.

Этот принт отличается элегантностью. Для создания повседневного образа сочетайте костюм в “дипломатическую полоску” с ботильонами, худи и модной сумкой большого размера.

Если вы предпочитаете более классический образ, то используйте этот принт с головы до ног в виде прямых рубашек, костюмных брюк и женских галстуков.

Леопардовый

Леопардовый принт станет устойчивой тенденцией 2025 года. Вещи с животным рисунком следует сочетать с однотонной одеждой, чтобы ваш образ не был слишком пестрым. На пике моды окажется узор “под леопарда” с оливково-зеленым оттенком.

Этот принт можно использовать не только в одежде, но и в повседневных аксессуарах, таких как обувь, головные уборы и сумки.

Клетчатый

Клетка – это классический принт, который всегда остается актуальным. В 2025 году мы увидим его в разных эстетических направлениях.

Поклонницам женственного и элегантного стиля подойдут платья и костюмы в клетку. Они отлично вписываются в эстетику “тихой роскоши”.

Если вам нравится стиль бохо, то включите в свой гардероб большие пледы в клетку. Отдавайте предпочтение узорам, выполненным в синих, красных и коричневых тонах.

Горошек

Горошек – это универсальный принт, который сочетается как с однотонными вещами, так и с другими рисунками. В 2025 году он будет представлен в минималистичном варианте. Особой популярностью будет пользоваться черно-белый вариант этого узора.

Антитренды

В 2025 году мода на принты будет стремиться к минималистичным и четким формам. Слишком вычурные, расплывчатые и сложные узоры уйдут в прошлое. Далее мы расскажем, какие рисунки станут антитрендами.

Акварельный

Акварельный принт был популярен в начале 2024 года. Он отличается расплывчатостью и неровными контурами. В 2025 году ему на смену придут более четкие узоры.

Пейзажи и ландшафты

Сложные принты в виде пейзажей и ландшафтов можно было часто увидеть на подиумах в прошлые годы. На сейчас в моде более минималистичные и сдержанные рисунки.

Этнические мотивы

Этнические узоры использовались преимущественно в эстетике бохо. Сам по себе богемный стиль останется актуальным и в 2025 году. Но вместо этнических мотивов в нем будут преобладать “огуречные” узоры – пейсли.

Логомания

Принты в стиле “логомания” – это логотипы, расположенные по всей поверхности одежды. В 2025 году они исчезнут, уступив место более креативным и необычным узорам.

Ретро

Принты в стиле ретро останутся. Но они будут использоваться не так широко, как раньше, преимущественно для аксессуаров или отдельных деталей одежды.