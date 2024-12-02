Рупор кремлевской пропаганды: Коротко по Сирии. 01.12.2024

Коротко по Сирии. 01.12.2024

1. Сирийская армия смогла удержать столицу провинции Хама и перейти к стабилизационным мероприятиям в провинции Хама и в долине Аль-Габ. Освобождено несколько городов и сел. Угроза потери Хамы временно снята.

2. С другой стороны дыра во фронте к юго-востоку от Алеппо сохраняется. После захвата Кувейриса и Аль-Сафира, боевики продолжили наступление на юго-восток и захватили Ханассер. Там ситуация не контролируется.

3. Также боевики и турки зачищают курдов в Таль-Рифате. Город фактически пал, как и авиабаза Менаж. Курдам в районе Шейх-Максуд выставлен ультиматум – свалить в Рожаву или будет плохо.

4. Иранские прокси выехали на фронт, с Ирака идут большие колонны. Но им потребуется время, чтобы добраться до линии фронта. Ирак укрепляет свою границу с Сирией.

5. ВКС РФ сейчас действуют очень результативно, нанося большие потери путем ударов по колоннам и скоплениям живой силы противника. Но только удары авиации остановить продвижение противника не могут.

6. Генерал-лейтенант Кисель покинул должность командующего российской группировки в Сирии. Его место предположительно занял генерал-полковник Чайко.

7. Помимо России и Ирана, в поддержку Сирии выступили Египет, Ирак, ОАЭ и Саудовская Аравия. Сегодня в Дамаск прибыл глава МИД Ирана. Обсуждался вопрос развертывания иранских прокси в Сирии.

8. В южных районах Сирии пока удается сдерживать брожения боевиков в Дераа. Но при дальнейших неудачах на фронте, может полыхнуть и там.

9. Асад сейчас в Сирии. Слухи о гос.перевороте – это вбросы. Как и заявления, что Асад скрывается в России.

10.В целом, кризис продолжает развиваться и о его купировании пока говорить рано. Сейчас идет сбор последствий катастрофического провала сирийской армии под Алеппо. Фактически за несколько дней были сданы 1,5 провинции. Причины этого провала еще предстоит установить.

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