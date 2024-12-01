Мнение: ЕС вредит России больше США, главный поставщик газа в ЕС и рост торговли со странами ЕС

1. Историк Александр Дюков полагает, что основной вред России наносят не Соединённые Штаты, а Евросоюз. Цитирую (ссылка):



Познавательная статистика от The Economist:

С 24 января 2022 года по 31 августа 2024 года европейские страны выделили Украине около €118 млрд ($124 млрд) помощи, в то время как американские €85 млрд; таким образом соотношение примерно 60 на 40 в пользу ЕС.

То есть ЕС ведет против нас войну гораздо активнее США; Трамп же наверняка заставит ЕС давать еще больше, прогнозируемое соотношение 80 к 20.

И нам, вопреки традиционному заблуждению, придется осознать, кто наш главный противник.

На мой взгляд, тут можно совершить ошибку собаки, которая думает, будто её враг — это палка, а не двуногий хитрец, который держит эту палку в руках. Кроме того, для России опаснее всего внутренние угрозы, а не внешние. Внутренние же угрозы — такие как подпитка неокомми, например — это всё-таки работа Великобритании и США, а не Евросоюза.

2. Евросоюз приносит нам и пользу — платит за наш газ. На вырученные деньги мы можем финансировать Спецоперацию (ссылка):



Россия в сентябре впервые с весны 2022 года стала главным поставщиком газа в Евросоюз, следует из расчетов РИА Новости по данным Евростата.

Европейские компании в сентябре купили у России газа на 1,4 миллиарда евро. Примерно 40% в поставках приходится на сжиженный природный газ, а 60% — на трубопроводный.

Такой скачок в экспорте позволил России стать главным поставщиком голубого топлива в ЕС по итогам сентября с долей в 23,74% против августовских 16,54%. Это произошло впервые с мая 2022 года, когда на импорт из России приходилось 22,9%.

На втором месте оказался уступивший лидерство Алжир. Объем поставок из этой страны сократился на 15% по сравнению с предыдущим месяцем — до 1,1 миллиарда евро. США за сентябрь нарастили продажи на 21% — до 990,2 миллиона евро, поднявшись на третье место с пятого.

Норвегия остается четвертой, отгружаемые объемы выросли на семь процентов (до 975 миллионов евро). А вот Великобритания, которая еще в августе входила в тройку главных продавцов газа в ЕС, сократила поставки в 2,4 раза и стала пятой с 429,2 миллиона евро.

3. Многие европейские страны заметно нарастили запрещённую торговлю с Россией, так как возможности давления у США небесконечны, особенно в горячий период выборов. Суммы существенные, так как что речь идёт об объёмах за месяц, а не за год (ссылка):

Двусторонняя торговля между Россией и некоторыми странами Европы растет, так как Евросоюз (ЕС) все ещё нуждается в некоторых товарах из РФ. <…>

По данным Евростата, в сентябре 2024 года Италия нарастила торговлю с РФ на четверть, до 768 миллионов евро, из которых 427,1 миллиона пришлось на итальянские поставки на отечественный рынок. Товарооборот с ФРГ составил 720 миллионов евро, с Францией — 469 миллионов. В топ-5 российских торговых партнеров в первом осеннем месяце также вошли Венгрия (451 миллион евро) и Нидерланды (437 миллионов). При этом наибольший рост показала Бельгия, увеличившая обмен товарами с Россией на 60 процентов, до 419 миллионов.