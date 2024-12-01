Рецепт супа Том ям из доступных продуктов

Ингредиенты

Для бульона:

Кокосовое молоко — 400 мл

Рыбный соус — 2 ст. л. (можно заменить соевым соусом)

Лаймовый сок — 2 ст. л. (или лимонный сок)

Паста карри — 2 ст. л. (или томатная паста + красный перец)

Имбирь свежий — 2 см корня

Лемонграсс — 1 стебель (можно заменить цедрой лимона)

Листья лайма — 4-5 шт. (заменяются цедрой лайма или лимона)

Чили-перчик — 2-3 шт. (по вкусу)

Морепродукты и овощи:

Креветки — 150 г

Кальмары — 100 г

Грибы шампиньоны — 100 г

Помидоры черри — 8-10 шт.

Лук-шалот — 1 шт. (или обычный лук)

Кинза — небольшой пучок

Сахар — 1 ч. л.

Приготовление

Подготовка ингредиентов: Нарежьте грибы шампиньоны тонкими ломтиками.

Помидорчики черри разрежьте пополам.

Лук-шалот нарежьте кольцами.

Креветки очистите от панциря, оставив хвостик.

Кальмаров нарежьте кольцами.

Приготовление бульона: В кастрюлю налейте кокосовое молоко и рыбный соус.

Добавьте пасту карри (или томатную пасту с красным перцем), натертый имбирь, цедру лимона, чили-перчик.

Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите на медленном огне 10 минут, чтобы ароматы раскрылись.

Добавление морепродуктов: Положите креветки, кальмаров и грибы шампиньоны в бульон.

Варите еще 5-7 минут, пока морепродукты не станут готовыми.

Завершение приготовления: Добавьте помидоры черри, лук-шалот.

Посолите по вкусу, добавьте сахар и лаймовый сок.

Проверьте баланс вкуса: он должен быть одновременно острым, кислым, сладким и соленым.

Если нужно, добавьте больше рыбного соуса или лаймового сока.

Подача: Разлейте суп по глубоким пиалам.

Украсьте сверху свежими листьями кинзы.

Подавайте горячим.

Теперь у вас есть доступный и вкусный вариант классического тайского супа Том Ям!