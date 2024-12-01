Рупор кремлевской пропаганды: Будут ли чистки в американской разведке?

Будут ли чистки в американской разведке?

Американская пресса чуть ли не каждую неделю продолжает публиковать алармистские прогнозы, касающиеся будущего кабинета Дональда Трампа. На этот раз The Economist выкатил статью (https://www.economist.com/united-states/2024/11/24/donald-trump-and-tulsi-gabbard-are-coming-for-the-spooks) о перспективах американского разведывательного сообщества после инаугурации новоизбранного президента.

Если кратко — Национальную разведку, ЦРУ и ФБР ждут чистки и репрессии. Все из-за кандидатов, которых Трамп предлагает на руководящие должности вышеперечисленных спецслужб.

На пост директора Национальной разведки политик выдвинул бывшего члена Палаты представителей, свою ярую сторонницу Тулси Габбард. На должность директора ЦРУ — бывшего директора Нацразведки Джона Рэтклиффа, а на место главы ФБР — ультралоялиста Кашьяпа Пателя.

Больше всего истеблишмент пугают Габбард и Патель. Габбард боятся за ее изоляционистские взгляды и последовательную критику (https://t.me/usaperiodical/11035) всего американского внешнеполитического курса. Патель в свое время наобещал (https://t.me/tempusnovum/38), что будет бороться с «коррумпированными чиновниками в правительстве» и мстить врагам Трампа. Ну а Рэтклифф в 2016 году не побоялся и обнародовал чувствительную разведывательную информацию, доказывающую, что Дональд Трамп не имел никаких связей с Россией.

Здесь, конечно, надо отметить, что некоторые из этих кандидатов могут не пройти согласование в Сенате, как это уже произошло (https://t.me/usaperiodical/11062) Мэттом Гетцом, которого Трамп попытался поставить на должность главы в Министерстве юстиции.

Истеблишмент не любит радикалов — с ними сложно договариваться. В этой связи Патель уж точно под вопросом, так как именно через ФБР можно накопать любую информацию на любого из политиков.

Ну и, конечно, всегда стоит помнить о том, что в США не любят громких и показательных расправ над политическими оппонентами. Даже демократы, пытаясь потопить Трампа, действовали весьма осторожно.

Именно поэтому многие опытные сотрудники американских спецслужб сомневаются, что ФБР, ЦРУ и Национальную разведку ждут какие-то совсем радикальные чистки — опыт предыдущего срока Трампа показал, что никаких кардинальных мер на этом направлении предпринято не было.

@rybar совместно с @usaperiodical

PS. Полагаю, эти планы будут саботированы изнутри данных разведывательных структур.

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