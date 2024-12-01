Социальный фонд: никаких надбавок к пенсии для граждан, служивших в оргпреступности, не предусмотрено

Социальный фонд России в связи с участившимися обращениями будущих пенсионеров выпустил официальное разъяснение касаемо надбавок и формул расчёта пенсий.

Сейчас на пенсию выходят многие граждане, которые в 1980-х и 1990-х годах служили в рядах организованной преступности. Они массово обращаются в Соцфонд и просят уточнить, полагаются ли им надбавки. Получив предварительный расчёт, многие начинают возмущаться и требовать справедливости – так, в Благовещенске мужчина, узнавший, что будет получать 12 тысяч рублей, пришёл в отделение с гранатой, которая однако не взорвалась.

«В тех случаях, когда гражданин служил в группировке, деятельность которая прекращена в связи с ликвидацией её руководства или в результате деятельности правоохранительных органов, трудовой стаж не может быть учтён. В иных случаях будущим пенсионерам рекомендовано обратиться к своему непосредственному руководству и оформить документы надлежащего образца – например, о работе в частном охранном предприятии», – пояснили чиновники.

В некоторых случаях организации преступного мира реорганизовались под новым руководством или влились в другие структуры, однако это «почти никогда не оформлялось надлежащим образом», добавили в Социальном фонде. В этом случае гражданам тоже рекомендовано обращаться к новому начальству и по возможности оформлять неофициальную пенсию или новую занятость, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на государство.

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