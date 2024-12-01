 

Мнение «аналитика»: О грандиозном провале «Орешника»… Удар не вышел и на копейку?

01.12.2024, 19:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Ох, а разговоров-то было…

И что новейший российский «Орешник» — это вовсе никакой не «Орешник», а очень даже «Кедр»: старая советская разработка, которую достали со склада и отряхнули пыль. И что существует он в штучных количествах, а до серийного производства дойдёт не скоро, если дойдёт вообще. И что американские «Томагавки» стократ круче, а Запад никогда не дрогнет перед «шантажом».

Но тут внезапно оказалось…

…что после применения «Орешника» и появления результатов анализа его ТТХ западными разведками:

— в #США доля противников военной помощи Украине превысила 51%, а Вашингтон, ранее обещавший успеть за оставшиеся полтора месяца потратить миллиарды долларов на поставки оружия для ВСУ, теперь стал ссылаться на «пределы логистических возможностей»;

— украинский президент Владимир Зеленский сначала истерично потребовал от западных союзников новейшие системы ПВО, способные сбивать этот треклятый «Орешник», а теперь, впервые за 2+ года заявил о готовности завершить нынешний конфликт без возврата Украине всех подконтрольных России территорий и пообещал добиваться их возвращения исключительно дипломатическим путём (с условием гарантий безопасности от Запада);

— немецкий канцлер Олаф Шольц в первой же своей предвыборной речи заявил, что «нельзя играть в “русскую рулетку” с безопасностью Германии», и что от «новейшей российской ракеты “Орешник”, которая по своим характеристикам превышает все ранее использованные типы вооружения в этом конфликте, нельзя отмахнуться как от пустой угрозы в духе “как-нибудь обойдётся”».

«Орешник» полностью провалился, говорите?

Совсем-совсем «никого не напугал», да?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / Мнение: Итоги развития России с 2022 года, возвращение Озона в Россию и экспорт русских модных брендов

01.12 / Чубайс предлагает легализовать в России проституцию для увеличения рождаемости

01.12 / Tencent представила игровую консоль с поддержкой 3D без специальных очков

01.12 / РПЦ займётся расчётом отечественного индекса для учёных

01.12 / Подборка из мини-сериалов для приятных выходных

01.12 / Лазерная эпиляция – 6 вопросов, которые волнуют женщин, но им неловко спросить

01.12 / Журналисты смогут получать решения судов до проведения заседаний

01.12 / Новая реклама Samsung высмеивает привычки Apple и ее клиентов

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Мы обречены

01.12 / Секретариат ОДКБ закупил флаги Грузии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика