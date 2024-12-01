Мнение «аналитика»: О грандиозном провале «Орешника»… Удар не вышел и на копейку?

Ох, а разговоров-то было…

И что новейший российский «Орешник» — это вовсе никакой не «Орешник», а очень даже «Кедр»: старая советская разработка, которую достали со склада и отряхнули пыль. И что существует он в штучных количествах, а до серийного производства дойдёт не скоро, если дойдёт вообще. И что американские «Томагавки» стократ круче, а Запад никогда не дрогнет перед «шантажом».

Но тут внезапно оказалось…

…что после применения «Орешника» и появления результатов анализа его ТТХ западными разведками:

— в #США доля противников военной помощи Украине превысила 51%, а Вашингтон, ранее обещавший успеть за оставшиеся полтора месяца потратить миллиарды долларов на поставки оружия для ВСУ, теперь стал ссылаться на «пределы логистических возможностей»;

— украинский президент Владимир Зеленский сначала истерично потребовал от западных союзников новейшие системы ПВО, способные сбивать этот треклятый «Орешник», а теперь, впервые за 2+ года заявил о готовности завершить нынешний конфликт без возврата Украине всех подконтрольных России территорий и пообещал добиваться их возвращения исключительно дипломатическим путём (с условием гарантий безопасности от Запада);

— немецкий канцлер Олаф Шольц в первой же своей предвыборной речи заявил, что «нельзя играть в “русскую рулетку” с безопасностью Германии», и что от «новейшей российской ракеты “Орешник”, которая по своим характеристикам превышает все ранее использованные типы вооружения в этом конфликте, нельзя отмахнуться как от пустой угрозы в духе “как-нибудь обойдётся”».

«Орешник» полностью провалился, говорите?

Совсем-совсем «никого не напугал», да?

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