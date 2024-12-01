Мнение: Итоги развития России с 2022 года, возвращение Озона в Россию и экспорт русских модных брендов

1. Санкционный блицкриг США не прошёл бесследно: он оставил на русской экономике небольшую вмятину. Уже в 2023 году, однако, в России начался бодрый экономический рост, который к настоящему моменту уже вышел далеко за пределы временно-восстановительного. Вот данные от Zemfort1983 (ссылка):



Экономика и социальная сфера России при СВО.

Занятость: 2021 г. – 71,7 млн чел., 2024 г. (далее и везде прогнозно по году) – 74,2 млн чел.

Безработица: 2021 г. – 3,6 млн чел. (4,8 % рабочей силы), 2024 г. – 1,9 млн чел. (2,5 % рабочей силы).

Среднедушевые денежные доходы: 2021 г. – 40,3 тыс. руб., 2024 г. – 74,7 тыс. руб., реальные располагаемые денежные доходы выросли на 13 %.

Зарплаты: 2021 г. – 57,2 тыс. руб, 2024 г. – 88,4 тыс. руб., прирост реальных зарплат 18 %.

Прирост ВВП (2022 – 2024 гг.) 5,6 %, с учётом последующих досчётов реально до 9 %.

Прирост промышленности 9 %, с досчётами до 12-13 %.

Прирост сельскохозяйственного производства 8 %.

Прирост объёмов строительства 16 %.

Ввод в действие жилых домов: 2021 г. – 92,6 млн кв.м, 2024 г. – 110+ млн кв.м.

Прирост оборота розничной торговли 8 %.

Обратите внимание — это всё уже с учётом инфляции. Реальные зарплаты стали выше.

2. Русские компании тем временем продолжают возвращаться из иностранной юрисдикции в Россию. Процесс это медленный, однако неумолимый, так как сейчас уже даже самым дурным ясно, что доверять Западу нельзя (ссылка):



Маркетплейс Ozon вынес вопрос о редомициляции компании с Кипра в Россию на голосование акционеров 27 декабря. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Отмечается, что на собрании акционеров обсудят регистрацию Ozon в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области — в форме международной компании публичного акционерного общества (МКПАО «Озон»).

Помимо этого, в пресс-службе сообщили, что последние два с половиной года Ozon тщательно анализировал различные варианты по обеспечению устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе в текущих геополитических, регуляторных и экономических условиях.

3. Частью нашей творческой индустрии является сектор моды. Русская модная отрасль чувствует себя сейчас особенно хорошо, спасибо западным санкциям и импортозамещению. Более того, мы наращиваем экспорт нашей моды в другие страны (ссылка):

Объём экспортных поставок российских брендов модной индустрии за пять лет увеличился на четверть, до 69,5 млрд рублей. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на пленарном заседании III международного форума «Содружество моды».

«Индустрия моды, безусловно, имеет все шансы войти в топ-3 динамично развивающихся креативных индустрий в нашей стране. Согласно исследованию, объем экспорта российской модной продукции вырос с 56 млрд рублей в 2019 году до 69,5 млрд рублей в 2023 году. Мы фиксируем порядка 100 модных российских брендов, у которых выручка уже свыше 1 млрд рублей, а это значит, что эти компании имеют все шансы выхода на внешние рынки», – заявила глава агентства. <…>

Она также отметила, что рынок стран СНГ – один из ключевых для экспорта, доля которого превышает 80%.

Согласно исследованию, сейчас доля моды в креативной экономике России составляет 7% и занимает 4-е место после IT-сферы – 26%, рекламы и СМИ – 16%, гастрономии – 14%. Как рассказала Чупшева, в России порядка 10,2 тыс. предприятий в сфере моды. Российские марки успешно замещают ушедшие зарубежные: в 2023 году 5 из 10 крупнейших игроков по объему выручки составляют именно российские компании.