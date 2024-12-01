 

Чубайс предлагает легализовать в России проституцию для увеличения рождаемости

01.12.2024, 17:33, Разное
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Израильский экономист российского происхождения Анатолий Чубайс представит в Тель-Авивском университете свою новую монографию «Как нам обустроить Россию. План 2030».

В исследовании экс-глава госкорпорации «Роснано» предложил провести масштабные реформы для решения актуальных социально-экономических проблем: бедности, низкой рождаемости, коррупции и ухудшению качества жизни граждан.

«Я убеждён, что многие наши сложности уходят корнями в тёмные времена СССР, когда нормальное развитие было невозможно. Например, для увеличения рождаемости нам нужно всего лишь легализовать проституцию. Уверен, что это даст нам по миллиону новых россиян в год», – сказал Чубайс.

Автор ваучерной приватизации готов лично возглавить ведомство, которое будет курировать деятельность секс-работниц сразу же после декриминализации древнейшей профессии в России, Чубайс обещает вернуться в Москву и «сделать всё красиво и для прекрасных дам, и для их клиентов».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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