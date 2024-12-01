 

Журналисты смогут получать решения судов до проведения заседаний

01.12.2024, 13:33, Разное
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Согласно решению департамента Верховного суда РФ, с
2025 года в целях объективного представления достоверной информации и обеспечения независимого освещения деятельности судебной власти, журналисты федеральных
СМИ смогут получать решения судов до проведения заседаний.

«Своевременное информирование о ходе судебных заседаний позволит журналистам эффективнее освещать новостную повестку. Это избавит сотрудников СМИ от необходимости физически присутствовать на параллельных процессах в разных инстанциях и предоставит редакциям больше времени на подготовку материалов», – говорится в пресс-релизе ведомства.

Судьи также поддержали инициативу, отметив, что предварительная публикация решений существенно упростит их работу.

«Когда все заранее знают приговор, выносить его гораздо проще – никакого волнения и неожиданностей», – считает судья одного из районных судов Николай Предтыченко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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