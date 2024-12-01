 

Новая реклама Samsung высмеивает привычки Apple и ее клиентов

01.12.2024, 12:45, Разное
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Конкуренция между крупными IT-брендами в лице Samsung и Apple зачастую построена на обличении недостатков продукции оппонента. И новая реклама корейской компании не стала исключением – в ней иронично показаны пользователи яблочного гиганта, которые готовы тратить безумные деньги на покупку новейших моделей смартфонов, хотя те едва ли отличаются от прошлогодних. Тогда как у Samsung новинки – это складные аппараты Z Fold и Z Flip.

Реклама не совсем честна, так как большинство производителей, включая Samsung, поступают аналогично. То есть, выпускают небольшие и не всегда инновационные обновления для следующих моделей. Настоящие прорывы случаются редко, и тот же складной смартфон появился в ассортименте Samsung еще в 2019 году. Но быстро был снят с продажи из-за поломок, связанных с попаданием мусора в складки корпуса.

По данным маркетинговой компании TrendForce, корпорация Apple вряд ли сумеет представить миру складной iPhone ранее 2027 года, а аналогичный iPad Pro — еще через два года. Эти сведения подтверждают аналитики из Omdia, которые получили доступ к внутренней документации Apple. В отсутствие инноваций компания опрометчиво сделала ставку на рекламу, которая должна была привлечь внимание к действующим сервисам, но оказалась скандальной и провальной. Чем и воспользовались в Samsung.

Источник &#8212 Techspot


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