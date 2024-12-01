 

Секретариат ОДКБ закупил флаги Грузии

01.12.2024, 11:33, Разное
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На госзакупках появился контракт на закупку флагов Грузии для секретариата Организации Договора о коллективной безопасности.

Вопреки тому, что на выполнение подобных сделок обычно уходят месяцы, на этот раз поставщик был найден за 8 часов в выходной день.

В пресс-службе организации отказались комментировать, зачем потребовалась столь срочная закупка, но подтвердили, что готовятся к внеочередному заседанию на следующей неделе. До этого произошёл телефонный разговор президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева и грузинского премьера-министра Ираклия Кобахидзе, посвящённый по официальной информации «вопросам коллективной безопасности».

– Казахстан, как страна, председательствующая в ОДКБ, имеет право и возможность предложить тем или иным государствам присоединиться к организации и запросить впоследствии помощь для охраны ключевых объектов и зданий органов власти от экстремистских элементов, – подчеркнули в аппарате Токаева, но не подтвердили при этом, что официальный Тбилиси получал такое предложение.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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