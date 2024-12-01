Мнение «аналитика»: О мощи и немощи России в одном… К чему готовится Кадыров?

По тонкому льду ходит Рамзан Ахматович!

Но — не впервой ведь. Понимает уже, чем рискует. Но всё равно действует вот так. Потому что считает и нужным, и, главное, возможным. При всех своих эскападах и закидонах, границ дозволенного этот сообразительный чеченский политик старается не пересекать.

А значит, что-то знает…

Президент Чечни Рамзан Кадыров опубликовал сгенерированный искусственным интеллектом портрет российского президента Владимира Путина в образе всероссийского самодержца XIX века. Как раз тогда #Россия покоряла и усмиряла Кавказ. За кадром звучит хорошо знакомый голос: «А вы хотите воевать с Россией? Да вы даже не успеете и глазом моргнуть!».

И подпись: «Россия — мощь!!!».

Портрет не оригинален: лет 7 назад британский The Economist публиковал нечто подобное на обложке.

Но у Рамзана Кадырова смысл получился другой. С отсылом к известному слогану «Ахмат — сила!» в том числе. И с кучей других отсылов к военной силе.

Так что он этим сказать хотел-то?

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