 

Мнение «аналитика»: О грядущем π-це в Америке… Всё уже готово?

01.12.2024, 9:15, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Знакомьтесь: будущий директор ФБР Кэш Пател. Этнический индиец, религиозный индуист и вообще поклонник Индии, с которой у него «очень глубокая» связь.

Убеждённый холостяк в свои неполные 45. Убеждённый трампист. Трамповский конфидент. Адвокат (американцы поймут). Приверженец конспирологических теорий о «глубинном государстве», которое «на самом деле» правит #США.

И вот он может получить контроль над ключевой спецслужбой Соединённых Штатов.

Как приз за многолетнюю лояльность Дональду Трампу. И как мандат на выполнение своего давнего обещания: «Мы найдём заговорщиков — не только в правительстве, но и в СМИ… мы придём за людьми в #СМИ, которые лгали об американских гражданах, пришедших в Капитолий, и которые помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы… Мы придём за всеми. Будь то уголовное или гражданское право, мы разберёмся. Мы на самом деле собираемся использовать Конституцию, чтобы преследовать уже их — за те преступления, в которых, как они говорили, мы “всегда были виновны”, но которые никогда не совершали».

Говорят, когда российский президент Владимир #Путин выбирает верных вместо умных, он губит Россию. Похоже, Дональд #рамп исповедует тот же подход. И у него на ближайшие два года будет «двойное большинство» в Конгрессе плюс лояльный Верховный суд. Погубит ли он Америку?

Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.12 / «Один народ, одна демократия, один президент»: Маск представил концепцию либертарианской демократии

01.12 / Утро по-грузински: рецепт хачапури по аджарски

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Наступление ВС РФ на Донбассе в динамике. Сентябрь-ноябрь 2024

01.12 / Мнение: Про Сухановскую тюрьму

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: Идея о том, что страны БРИКС пытаются отойти от доллара, пока мы стоим и наблюдаем, ЗАКОНЧЕНА

01.12 / Рупор кремлевской пропаганды: КНДР пригласили на военный парад на 9 мая

01.12 / Тунец на подушке из риса и авокадо: как в ресторане

30.11 / Мнение: Если не коммунисты, то кто?

30.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Си Цзиньпин призвал к осовремениванию марксизма.

30.11 / Мнение: Подавление свободы прессой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика