Мнение «аналитика»: О грядущем π-це в Америке… Всё уже готово?

Знакомьтесь: будущий директор ФБР Кэш Пател. Этнический индиец, религиозный индуист и вообще поклонник Индии, с которой у него «очень глубокая» связь.

Убеждённый холостяк в свои неполные 45. Убеждённый трампист. Трамповский конфидент. Адвокат (американцы поймут). Приверженец конспирологических теорий о «глубинном государстве», которое «на самом деле» правит #США.

И вот он может получить контроль над ключевой спецслужбой Соединённых Штатов.

Как приз за многолетнюю лояльность Дональду Трампу. И как мандат на выполнение своего давнего обещания: «Мы найдём заговорщиков — не только в правительстве, но и в СМИ… мы придём за людьми в #СМИ, которые лгали об американских гражданах, пришедших в Капитолий, и которые помогали Джо Байдену фальсифицировать президентские выборы… Мы придём за всеми. Будь то уголовное или гражданское право, мы разберёмся. Мы на самом деле собираемся использовать Конституцию, чтобы преследовать уже их — за те преступления, в которых, как они говорили, мы “всегда были виновны”, но которые никогда не совершали».

Говорят, когда российский президент Владимир #Путин выбирает верных вместо умных, он губит Россию. Похоже, Дональд #рамп исповедует тот же подход. И у него на ближайшие два года будет «двойное большинство» в Конгрессе плюс лояльный Верховный суд. Погубит ли он Америку?

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