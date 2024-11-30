Рупор кремлевской пропаганды: Си Цзиньпин призвал к осовремениванию марксизма.

Си Цзиньпин призвал внести еще больший вклад в продвижение китаизации и осовременивания марксизма.

В Пекине состоялось рабочее совещание по программе исследования и развития теории марксизма, на котором прозвучало важное указание от председателя Си Цзиньпина.

Си Цзиньпин призвал активизировать усилия в области систематизации и академизации теоретических исследований, повысить целенаправленность и результативность изучения и пропаганды, чтобы помочь общественности лучше понять достижения партии в сфере теоретических инноваций. Си Цзиньпин также подчеркнул важность сочетания основных положений марксизма с конкретной реальностью Китая, с превосходной традиционной китайской культурой.

Осовремененный марксизм с китайской спецификой.

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