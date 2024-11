Мнение: Подавление свободы прессой

Нашел свою запись про Трампа 4-летней давности, когда он был фактически низвергнут и, как казалось, полностью раздавлен, сброшенными ему прямо-таки на башку мешками с “почтовым голосованием”, полностью состоявшими с конвертами “за Байдена”.

“Затравленный Трамп, засевший в Белом Доме, как Леонид в Фермопилах, оказывается, недавно выдал в телефонном интервью хлесткую фразу:

– У нас в стране нет свободы прессы. У нас есть подавление свободы прессой.

Цитирую по нашему человеку, ведущему наблюдение из города Нью-Йорка:

“Я слегка адаптирую, из-за несовпадения некоторых линвгистических нюнасов. Кому интересно, вот оригинал – «We don’t have freedom of the press in this country; we have suppression by the press».

… Далее дама его спросила: ну вот столько всякого наворотили – Байдены, и все, кто вокруг них, чистый криминал. Столько улик кругом, столько свидетельств. Куда смотрит ФБР? Где ФБР? Где Департамент Юстиции, в конце концов?

Трамп устало ответил:

– Не знаю”.

Я тоже думаю, что почтовые выборы в США 2020 года исторически получат название типа “Американский баскетбол”, то есть “Кто кого перекидает” (2020)

Ровно 4 года назад, в последний день ноября написал. Я предвкушаю, что сейчас Трамп как-то все-таки стимулирует ФБР провести расследование, которое они должны были провести еще тогда.

И кстати, интересный нюанс – как нынешний Трамп фактически разрушил любимый миф отечественных избирателей. Это ведь россияне свято уверовали в том, что голос народа ничего не значит, “против лома нет приема”, что есть “начальство”, которое всегда сделает то, что захочет, а мнение народа вообще ничего не значит, и правящие прохиндеи всегда, если им надо, фальсифицируют и вбросят все что угодно и в каких угодно размерах. Такая “идеология беспомощности”. И вот – Трамп на деле доказал, что переломить “начальство” МОЖНО. Достаточно обратить против него железную волю и… заручиться поддержкой избирателей. Против Трампа ведь была правящая клика в США, почти вся американская пресса, большинство соцсетей, все американские “силовики”, устроившие натуральную травлю Трампа (на него завели, как сейчас выяснилось, 60 уголовных дел, выдвинули против него 60 уголовных обвинений!). И вот Трамп вылез из-под всего этого давления – и, что потрясающе, против него не решились снова мухлевать! Не стали опять вбрасывать! Получилось, что слабейший аутсайдер, об которого уже вытерли ноги его торжествующие враги, все-таки сумел подняться из праха и взять реванш.

На мой взгляд, очень оптимистичный итог. Оказалось, что можно было выйти против откровенных, прожженных жуликов, считавших, что все средства хороши – и победить. А мы тут в России давно уверены, что всякая борьба против реальных бандитов и мошенников во власти ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ безнадежна, “народ ничего не решает” и смешно даже надеяться на то, что преступников можно выгнать, выйдя против них лицом к лицу.

Мы привыкли быть беспомощными и “вечными лузерами”, “всегда проигравшими” – типа, это такая судьба у нас в России. Но ведь в Штатах бандиты и жулики, поддерживающие ту же Демпартию США, не просто “сильные мира сего”, но они уж и вовсе – самые сильные прохиндеи в мире! Сильные и безжалостные. Как мог заведомый аутсайдер Трамп этих наглых махинаторов, только что “нагнувших” вроде как сильный американский Закон в 2020 году, победить? Сама идея, что “возвращение” Трампа в принципе возможно, казалась безумной мечтой идеалиста, не понимающего, что из себя представляет собой господствующая в Америке сила.

Однако – сработало! Случилось натуральное ЧУДО. Оказывается, прорыв возможен. Прохиндеи только кажутся всесильными и непобедимыми.