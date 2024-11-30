Мнение: Наша экскурсия в Сухановскую тюрьму

(фрагмент текста про посещение Сухановки – одной из самых страшных тюрем сталинского периода 1930х)

Нас пригласили в главный храм на территории монастыря. Там, по воспоминаниям, раньше был цементный пол и вделанные в него 6 толчков, а также канавки в полу для стока крови и прочих жидкостей, вытекающих из человеческого тела. Теперь там – свечи, алтарь, паркетный пол и многочисленные иконы на стенах. Интересна история потолка: игумен рассказал, как, подняв при реконструкции фальшпотолок, они обнаружили там уцелевшую роспись – правда, сильно попорченную пулями.

Сначала решили, что в храме производили расстрелы. Потом усомнились – почему ж так много следов от пуль именно на потолке? Присмотревшись, увидели, что стрельба, скорее всего, велась прицельно: больше всего попаданий в районах глаз, сердца и «причинных мест» нарисованных святых.

Отсюда сделали вывод, что стрелки, вероятно, вели огонь не в 30-х, а раньше – еще в период Гражданской, когда подобное «иконоборчество» было особенно в моде.

Однако на сегодня никаких следов пуль не отыскать: роспись, как с гордостью говорят монахи, уже полностью восстановлена в первозданном виде.

Мы в этом сами убедились, поднявшись на второй этаж церкви (первый раз видел церковь с двумя этажами – но, может, в монастырях так принято?)

Игумен выглядел молодо, даже несмотря на то, что все его лицо закрывала большая черная борода. Он был любезен, часто улыбался и вообще отличался той специфической, чисто церковной елейностью в обхождении, которая многими воспринимается как неискренность. Поначалу казалось, что наша экскурсия для него – некая неприятная докука, отвлекающая от массы хозяйственных и прочих важных монастырских дел, и он мечтает только об одном – поскорее от нас избавиться.

Тем не менее он все ж счел своим долгом прочесть гостям монастыря проповедь. Проповедь шла на втором этаже восстановленной церкви. Сверху на нас смотрели полностью отреставрированные, без следов каких-либо пулевых ранений православные святые, исполненные в наивной манере русской живописи конца XIX века. Окна уже были застеклены, и на протяжении всей довольно долгой проповеди там, на верхотуре, об стекло с тихим писком билась какая-то глупая птица, невесть как залетевшая в храм.

Молодой игумен только раз отвлекся, посмотрел на птицу со своей неизменной полу-ласковой, полузастывшей улыбкой на лице и сказал, как бы сам себе: «Окно приоткрыли – вот она и залетела; глупая!». Птица продолжала монотонно бросаться на стекло.

-… Страшные события были здесь, – говорил игумен. – Страшные мучения претерпели люди от безбожной власти. Я знаю, многие возмущаются. Это многим непонятно. Я знаю, что сердца людей, бывает, ожесточаются, когда они думают обо всем этом. Люди спрашивают – где же справедливость? Как же такое могло случиться с нами? Я не понимаю, почему у людей христианской веры возникают такие вопросы. Я всегда указываю на это.

И игумен с какой-то даже злостью и страстью, неожиданной в нем, вдруг протянул вперед висящий у него на груди большой крест с распятием.

– Посмотрите сюда! – требовательно сказал он, и голос его неожиданно стал тверд; в нем звучало горькое убеждение. – Вы видите? Какая справедливость? Вот Человек, который никому не сделал ничего плохого. Всегда только помогал людям, учил добру. А что с ним сделали? О какой справедливости может говорить христианин?

Только тут стало понятно, какое чувство переполняет настоятеля бывшей Сухановки. Глубочайшая горечь…

Дальше игумен почему-то заговорил о вере. Казалось, он почти жаловался:

– Люди не понимают, в чем функция Церкви, – говорил он, обращаясь к внимательно слушающим его старушкам (школьники, их внуки, то ли робея, то ли по школьной любви к «камчатке», старались держаться поближе к выходу из Храма). – К батюшке приходят, чтобы попросить исцеления, или пожаловаться на мужа, который пьет, или на сына, который связался с хулиганами. А ведь наша роль – другая…

Заметив испуганный взгляд кого-то из слушателей, он неохотно поправился.

– Нет, конечно, мы тоже можем попросить о здоровье, вместе помолиться… Но… – тут его голос снова окреп – не это же главное! Священник не может заменить вам учителя. Он не может заменить врача! Даже если у вас просто тяжело на душе, вы можете обратиться к… есть сейчас такие услуги… К психотерапевту! А священник нужен для другого!

В толпе прошел какой-то еле слышный ропот. Но игумен уже не слушал.

Да! Мы нужны, чтобы говорить с вами о Боге и о вере! О Боге и вере – вы понимаете? Задайте мне вопросы не про исцеление – задайте мне вопрос о Христе, о Господе нашем! – воззвал игумен почти отчаянно.

Народ в церкви растерянно молчал.

– Но люди не хотят почему-то говорить о Боге и вере, – завершил монах почти спокойно. – Людям почему-то хочется просить чудес…