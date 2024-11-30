Ватикан запретил экспорт рождественских украшений в Россию и Белоруссию

Китайские производители рождественского декора заморозили

все контракты с российскими клиентами. Это произошло после публикации буллы папы

римского Fasciculo poenarum,

впервые с 1080 года вводящей санкции против суверенных государств.

Полное название буллы – «De primo fasciculo sanctionum et poenarum contra

Russiam et Belarus». Она написана на латыни и скреплена свинцовой

печатью – моливдовулом. Ватиканский глашатай прочитал её на площади Святого

Петра в пятницу, перед Еженедельной аудиенцией понтифика. Документ грозит

лишением папского благословения любому, кто будет содействовать празднованию

Рождества в России и Белоруссии поставками атрибутики, украшений, костюмов

Санта-Клауса и его изображений.

Традиционного для санкций переходного периода булла не

устанавливает. По мнению кардинала Андрея Кураева, такой период просто

невозможен: «Булла считается боговдохновенным документом. И потому указания,

содержащиеся в ней, вступают в силу мгновенно после того, как к моливдовулу

приложена печать Святого престола», – считает богослов.

Несмотря на то, что власть папы римского не распространяется

на Россию, его санкции могут нанести серьёзный ущерб. По сложившейся практике,

и Новый год, и Рождество празднуются в РФ с использованием недорогих католических

украшений китайского производства. Других в мире производится слишком мало и

позволить их себе могут только богатые люди. Таким образом, сильнее всего от

санкций пострадают бедные россияне и белорусы.

Российское правительство отправило запрос об экстренных

поставках предприятиям Ирана и Афганистана, однако там вряд ли смогут быстро

нарастить производство рождественской атрибутики.

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