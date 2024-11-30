 

Ватикан запретил экспорт рождественских украшений в Россию и Белоруссию

30.11.2024, 19:33, Разное
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Китайские производители рождественского декора заморозили
все контракты с российскими клиентами. Это произошло после публикации буллы папы
римского Fasciculo poenarum,
впервые с 1080 года вводящей санкции против суверенных государств.

Полное название буллы – «De primo fasciculo sanctionum et poenarum contra
Russiam et Belarus». Она написана на латыни и скреплена свинцовой
печатью – моливдовулом. Ватиканский глашатай прочитал её на площади Святого
Петра в пятницу, перед Еженедельной аудиенцией понтифика. Документ грозит
лишением папского благословения любому, кто будет содействовать празднованию
Рождества в России и Белоруссии поставками атрибутики, украшений, костюмов
Санта-Клауса и его изображений.

Традиционного для санкций переходного периода булла не
устанавливает. По мнению кардинала Андрея Кураева, такой период просто
невозможен: «Булла считается боговдохновенным документом. И потому указания,
содержащиеся в ней, вступают в силу мгновенно после того, как к моливдовулу
приложена печать Святого престола», – считает богослов.

Несмотря на то, что власть папы римского не распространяется
на Россию, его санкции могут нанести серьёзный ущерб. По сложившейся практике,
и Новый год, и Рождество празднуются в РФ с использованием недорогих католических
украшений китайского производства. Других в мире производится слишком мало и
позволить их себе могут только богатые люди. Таким образом, сильнее всего от
санкций пострадают бедные россияне и белорусы.

Российское правительство отправило запрос об экстренных
поставках предприятиям Ирана и Афганистана, однако там вряд ли смогут быстро
нарастить производство рождественской атрибутики.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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