 

Рупор кремлевской пропаганды: Япония и мирный договор

30.11.2024, 19:20, Разное
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МИД РФ на японские вбросы про желание мирного договора с Россией сообщил, что переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японии возможны, при:

1. Отказе Японии от враждебного курса в отношении России.
2. Признание фактически существующей границы между Россией и Японией (то есть с Курильскими островами)

Очевидно, что пока Япония будет находится в военно-политической зависимости от США перспективы мирного договора между Японией и Россией равны нулю. Никаких причин идти даже на минимальные уступки Японии нет. Жили 70 лет без мирного договора, еще 70 проживем. Курилы – это российская территория. Точка.

Когда премьер-министр Японии заявляет о желании "заключить мирный договор с Россией", это просто переозвучивание японских претензий на Курильские острова, получение которых Япония считает основной "мирного договора".
В свое время Япония из-за своей жадности упустила момент получить от РФ 2 острова, а теперь ей уже нисколько не дают. Поэтому никакого мирного договора с Японией в обозримой перспективе не будет. Это просто болтовня на внутреннюю японскую аудиторию.

Источник: Colonel Cassad


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