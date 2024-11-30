Рупор кремлевской пропаганды: Япония и мирный договор
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МИД РФ на японские вбросы про желание мирного договора с Россией сообщил, что переговоры о заключении мирного договора между Россией и Японии возможны, при:
1. Отказе Японии от враждебного курса в отношении России.
2. Признание фактически существующей границы между Россией и Японией (то есть с Курильскими островами)
Очевидно, что пока Япония будет находится в военно-политической зависимости от США перспективы мирного договора между Японией и Россией равны нулю. Никаких причин идти даже на минимальные уступки Японии нет. Жили 70 лет без мирного договора, еще 70 проживем. Курилы – это российская территория. Точка.
Когда премьер-министр Японии заявляет о желании "заключить мирный договор с Россией", это просто переозвучивание японских претензий на Курильские острова, получение которых Япония считает основной "мирного договора".
В свое время Япония из-за своей жадности упустила момент получить от РФ 2 острова, а теперь ей уже нисколько не дают. Поэтому никакого мирного договора с Японией в обозримой перспективе не будет. Это просто болтовня на внутреннюю японскую аудиторию.
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Источник: Colonel Cassad
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