Мнение «аналитика»: О казусе с Белоусовым… За что его так резко…?

Необъявленный визит российского министра обороны Андрея Белоусова в Северную Корею вызвал большой переполох в определённых кругах. Предыдущий вояж аналогичного уровня в КНДР, как все помнят, привёл к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. И к последующему появлению северокорейских военных «где-то» в России. Нынешние переговоры…

Ну, не будем забегать вперёд. Но вот что особенно интересно и судьбоносно.

Протокольное фото двух мужчин…

…явно симпатизирующих друг другу…

Оказалось почему-то обрезанным на самом интересном месте. Внизу.

Неужели только для того, чтобы не показывать, как эти двое… Ну, вы поняли, да?

А тем временем Сеул «кинул» Киев с поставками снарядов. Тоже ведь неспроста?

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