Мнение «аналитика»: О казусе с Белоусовым… За что его так резко…?
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Необъявленный визит российского министра обороны Андрея Белоусова в Северную Корею вызвал большой переполох в определённых кругах. Предыдущий вояж аналогичного уровня в КНДР, как все помнят, привёл к подписанию договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве Москвы и Пхеньяна. И к последующему появлению северокорейских военных «где-то» в России. Нынешние переговоры…
Ну, не будем забегать вперёд. Но вот что особенно интересно и судьбоносно.
Протокольное фото двух мужчин…
…явно симпатизирующих друг другу…
Оказалось почему-то обрезанным на самом интересном месте. Внизу.
Неужели только для того, чтобы не показывать, как эти двое… Ну, вы поняли, да?
А тем временем Сеул «кинул» Киев с поставками снарядов. Тоже ведь неспроста?
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Источник: Альманах (прокремлевского) “непредвзятого аналитика”
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