 

Центробанк изъял из оборота новую купюру с видами Петербурга из-за того, что художник вместо крестов на Исакиевском соборе изобразил тюрьму

30.11.2024, 17:33, Разное
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Центробанк изымет из оборота новую купюру номиналом 50 рублей и перенесёт дату её презентации на 1 июня 2025 года.

Причиной такого решения стала ошибка исполнителя. Согласно пожеланию заказчика, на оборотной стороне банкноты предполагалось нанести изображение Исаакиевского собора с крестами.

В итоге художник Гознака изобразил культовое сооружение на лицевой стороне без крестов, а на оборотной – самую известную в городе тюрьму «Кресты».

– Не стоит сильно переживать из-за такого казуса, хоть мы и выпустили в экспериментальных целях несколько миллионов таких рублей, — пояснил представитель ЦБ Алексей Заботкин. — Просто получилась ошибка коммуникации — исполнитель подумал, что нужно изобразить и Исаакий, и тюрьму, которая тоже считается одной из самых известных достопримечательностей Северной Пальмиры.

Руководство финансового регулятора обратилось к гражданам с просьбой сдать все такие 50-рублёвки — они будут считаться недействительными. В качестве примера замглавы Центробанка продемонстрировал банкноту с тюремными вышками и колючей проволокой.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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