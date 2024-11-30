 

В Бельгии во время экомарафона Greenpeace бездомных накормили супом из краснокнижных черепах

30.11.2024, 15:33, Разное
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В Брюсселе во время благотворительного марафона Greenpeace произошла провокация – неизвестные лица открыли пункт раздачи еды для бездомных, на котором разливали суп из краснокнижных среднеазиатских черепах.

Поскольку многие активисты Greenpeace тоже причисляют себя к бездомным, злоумышленники угощали в том числе и их.

Непосредственно во время марафона провокаторы утверждали, что суп сварен из грибов, и это было приемлемо для большинства участников мероприятия, хотя не обошлось и без потасовок. На следующий день бельгийские СМИ получили видеоролик, в котором был показан процесс приготовления блюда – оно оказалось совсем не вегетарианским.

Ответственность за акцию взяла на себя организация Redpeace, позиционирующая себя как радикальных противников «экологической шизофрении». Движение выступает за активную индустриализацию по всей планете и «усмирение природы в интересах человечества». На логотипе у неё – дымящие трубы завода на фоне красного заката.

«Если не быть лицемерами, то надо признать, что природа в своём разнообразии настолько же прекрасна, насколько и омерзительна. Мы должны взять её под контроль и видеоизменить таким образом, чтобы соблюдались интересы прежде всего доминирующего вида – человека. О сохранности лесов и благополучии насекомых будем думать, когда решим проблемы голода и нищеты», – говорится в манифесте Redpeace.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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