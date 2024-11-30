Второй экземпляр «Кондора-КФА» вышел на запланированную орбиту

Госкорпорация «Роскосмос» объявила об успешном выводе второго спутника с радиолокационным назначением «Кондор-КФА» на требуемую орбиту. Все системы и ракета-носитель класса «Coюз-2.1a», разработанная в «Πpoгpeccе», при запуске сработали штатно.

Спутник станет заниматься картографированием земной поверхности, расширенным мониторингом экологии, а также разведкой имеющихся природных запасов.

При этом вне зависимости от природных условий и времени суток «Кондор-КФА» может получать четкую «картинку» с метровым разрешением. Кроме того, используя обзорный режим, аппарат может обследовать планету полосами вплоть до 120 км.

Напомним, первый в серии «Кондор-ФКА» отправили в космос весной 2023 года, а запущенный второй аппарат позволит этой спутниковой группировке использовать режим так называемого интерферометра — то есть обследовать один и тот же объект или участок поверхности Земли разными аппаратами, последовательно пролетая над ним.