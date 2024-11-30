Bild: Volkswagen тайно отправил менеджеров на курсы понижения квалификации в Тольятти

В российском городе Тольятти прямо сейчас тайно проходят обучение 62 менеджера немецкого концерна Volkswagen, утверждает немецкое издание Bild. Руководство VW отправило их на курсы понижения квалификации на АО «АВТОВАЗ» и ожидает, что они помогут концерну масштабно сэкономить на сборке и комплектующих и выйти из кризиса без остановки производства.

Идею выдвинул лично председатель правления Volkswagen Оливер Блюме. Он вспомнил, как в конце 1990-х посещал Тольятти, когда там готовили к производству «Ниву-2» (ВАЗ-2123).

«Я ознакомился с черновым бюджетом на новую «Ниву» и сказал им: «Ребята, вы это никогда не сделаете за такие деньги. А если сделаете, то не сертифицируете в Европе». А через 5 лет я увидел эту машину в Вольфсбурге, осмотрел её внимательно и понял, что они сделали её ещё дешевле. И каким-то образом сертифицировали», – цитирует Блюме источник, присутствовавший на совещании.

По мнению топ-менеджера, немецкие управленцы слишком придирчиво относятся к качеству, не позволяют себе идти на оправданные риски и в результате проваливают конкуренцию с китайцами. Российские специалисты, по плану Блюме, должны «выбить из менеджеров все подходы, которые тянут VW к пропасти, и научить их по-настоящему креативному мышлению в условиях финансовых трудностей».

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