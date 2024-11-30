Онлайн-банк растворился в воздухе вместе с деньгами своих клиентов

В США набирает обороты скандал вокруг стартапов Yotta и Juno, которые предлагали услуги по накоплению и инвестированию средств. С ними произошло то, что клиент Yotta Зак Джейкобс назвал «обратным ограблением банка». Он создал волонтерскую группу для организации давления на официальные власти с тем, чтобы те помогли тысячам вкладчиков вернуть свои средства, которые буквально растворились в воздухе.

Надежное инвестирование в сложные времена – головная боль американцев, поэтому неудивительно, что многие из них согласились доверить свои накопления казавшимся надежными стартапам. Люди слишком беспокоились о сохранении и преумножении своих денег и не проявили должной осторожности, не уточнили деталей. Например, того факта, что организация Andreessen Horowitz Synapse, которая оказывала посреднические услуги стартапам, официально не является банковской структурой.

Ситуация запутанная и простая одновременно. В начале текущего года Synapse и Evolve Bank, которые обслуживали Yotta и Juno, затеяли спор из-за остатков средств на счетах клиентов. Спустя шесть месяцев они так и не пришли к соглашению, после чего Synapse объявила себя банкротом. И попросту заблокировала учетные записи клиентов, в результате чего $96 млн. на счетах просто «исчезли». Так как это не банк, привлечь организацию к ответственности оказалось проблематично.

Несмотря на наличие у Evolve Bank страховки в Федеральной корпорации по страхованию вкладов, получить доступ к деньгам едва ли возможно из-за бюрократических сложностей. Evolve Bank согласилась выплатить лишь по несколько сотен долларов вкладчикам, на чьих счетах были десятки и сотни тысяч долларов. Из-за того, что приложения, через которые велись транзакции, были удалены обанкротившейся компанией, детали происходящего неизвестны.Источник — CNBC