Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона

Синнабон

Ингредиенты

Для теста:

Молоко – 240 мл

Сухие дрожжи – 2 ч.л. (7 г)

Сахар – 70 г

Соль – 1/2 ч.л.

Сливочное масло – 75 г (растопленное)

Яйца – 2 шт.

Мука – 450-500 г

Для начинки:

Сахар коричневый – 140 г

Корица молотая – 2 ст.л.

Мягкое сливочное масло – 50 г

Для глазури:

Кремовый сыр (например, Филадельфия) – 115 г

Сахарная пудра – 170 г

Ванильный экстракт – 1 ч.л.

Молоко или сливки – 2-3 ст.л. (по необходимости)

Приготовление

Подготовка теста: В теплое молоко добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.

Добавьте оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и яйца. Перемешайте.

Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 8-10 минут до гладкости.

Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не удвоится в объеме.

Начинка: Смешайте коричневый сахар и корицу.

Формовка: Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35×45 см.

Смажьте поверхность мягким сливочным маслом.

Равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.

Аккуратно сверните тесто в рулет вдоль длинной стороны.

Разрежьте рулет на куски шириной около 4-5 см.

Выпекание: Застелите противень пекарской бумагой или смажьте маслом.

Выкладывайте разрезанные рулетики на противень, оставляя между ними расстояние.

Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.

Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 18-22 минуты до золотисто-коричневого цвета.

Глазурь: Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь. Взбейте кремовый сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Добавьте молоко или сливки, чтобы добиться нужной консистенции.

Подача: Полейте готовые теплые булочки глазурью и наслаждайтесь!

Эти булочки особенно хороши, когда они свежие и теплые.

Приятного аппетита!