 

Приготовьте знаменитое лакомство у себя дома: рецепт синнабона

30.11.2024, 9:10, Новости дня
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Синнабон

Ингредиенты

Для теста:

  • Молоко – 240 мл
  • Сухие дрожжи – 2 ч.л. (7 г)
  • Сахар – 70 г
  • Соль – 1/2 ч.л.
  • Сливочное масло – 75 г (растопленное)
  • Яйца – 2 шт.
  • Мука – 450-500 г

Для начинки:

  • Сахар коричневый – 140 г
  • Корица молотая – 2 ст.л.
  • Мягкое сливочное масло – 50 г

Для глазури:

  • Кремовый сыр (например, Филадельфия) – 115 г
  • Сахарная пудра – 170 г
  • Ванильный экстракт – 1 ч.л.
  • Молоко или сливки – 2-3 ст.л. (по необходимости)

Приготовление

  • Подготовка теста:
    • В теплое молоко добавьте дрожжи и чайную ложку сахара. Оставьте на 10 минут, чтобы дрожжи активизировались.
    • Добавьте оставшийся сахар, соль, растопленное сливочное масло и яйца. Перемешайте.
    • Постепенно всыпайте муку, замешивая мягкое тесто. Месите 8-10 минут до гладкости.
    • Поместите тесто в смазанную маслом миску, накройте пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 60-90 минут, пока оно не удвоится в объеме.
  • Начинка:
    • Смешайте коричневый сахар и корицу.
  • Формовка:
    • Раскатайте тесто в прямоугольник размером примерно 35×45 см.
    • Смажьте поверхность мягким сливочным маслом.
    • Равномерно посыпьте смесью сахара и корицы.
    • Аккуратно сверните тесто в рулет вдоль длинной стороны.
    • Разрежьте рулет на куски шириной около 4-5 см.
  • Выпекание:
    • Застелите противень пекарской бумагой или смажьте маслом.
    • Выкладывайте разрезанные рулетики на противень, оставляя между ними расстояние.
    • Накройте противень полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.
    • Выпекайте в предварительно разогретой до 180°C духовке 18-22 минуты до золотисто-коричневого цвета.
  • Глазурь:
    • Пока булочки пекутся, приготовьте глазурь. Взбейте кремовый сыр с сахарной пудрой и ванильным экстрактом. Добавьте молоко или сливки, чтобы добиться нужной консистенции.
  • Подача:
    • Полейте готовые теплые булочки глазурью и наслаждайтесь!

    • Эти булочки особенно хороши, когда они свежие и теплые.

    Приятного аппетита!


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