Мнение «аналитика»: О буднях людоловов… Их работа — отправлять людей на смерть во имя…чего?

Палач не знает роздыха… Но всё же, чёрт возьми, Работа ведь на воздухе, Работа ведь с людьми!

Украинские людоловы из ТЦК тоже работают на воздухе и с людьми. И эта их «работа» тоже сродни палаческой — отправлять людей на верную смерть. Что чувствуют при этом те, кто занят таким делом? Чем они мотивируют себя и успокаивают свою совесть?

Военком Артём работает в ТЦК более полутора лет. По его словам, он согласился на эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы». Тем не менее, он попросил журналистов The Telegraph не называть ни его настоящего имени, ни даже города, где он трудится. Гордиться-то нечем, наверное…

Поиск годных к службе мужчин призывного возраста сотрудниками территориальных центров комплектования (ТЦК) превратился в игру в кошки-мышки. В Telegram появляются чаты, где украинцы предупреждают о появлении работников ТЦК в тех или иных районах. Об этом пишет The Telegraph.

«Иногда это всё равно что иметь дело с загнанной в угол крысой», — рассказал газете один из работников ТЦК, 28-летний Артем. «Они продолжают сопротивляться, даже находясь в машине. Те, кто сопротивляются, всегда грозят отомстить нашим ребятам или их семьям», — добавил он.

Как рассказал изданию офицер, сотрудники встречаются на ежедневных брифингах, а затем отправляются по разным районам города. Одни следят за ключевыми въездами и выездами из города, в то время как другие патрулируют улицы и останавливают встречных мужчин. «Некоторые бригады передвигаются по городу на автотранспорте в постоянном поиске, — сообщил Артем. — У нас есть места, где наши группы работают почти постоянно — в основном транспортные узлы, но иногда мы покидаем эти места, чтобы люди не стали их избегать».

По его словам, офицеры часто работают у входов на рынок, в парках, на пляжах, в кафе и возле заводов. Работник ТЦК рассказал, что, когда только начал работать, не останавливал людей, которые казались ему «явно слабыми», но теперь это делает. «Даже те, у кого документы в порядке, боятся», — отметил он. Обычно это люди, признанные негодными к службе по состоянию здоровья, студенты или волонтеры, уточнил Артем. Однако иногда документы оказываются поддельными, некоторые мужчины платят за них тысячи долларов.

По словам офицера, после того как мужчин сажают в автомобили, их заставляют пройти медицинский осмотр. Тех, кто годен, отправляют в учебный центр для подготовки к отправке на передовую. «Раньше мы разрешали людям пойти домой и собрать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится забирать у них телефоны в зависимости от ситуации», — пояснил он. Из-за этого некоторые мужчины даже не могут сообщить своей семье и друзьям, где они.

Один из жителей Киева также рассказал The Telegraph: «Мужчины, возраст которых подходит для призыва в армию, боятся свободно ходить по улице. Если вы зайдете в киевское метро, вы увидите молодых людей до 25 лет, людей в военной форме или пожилых людей, но не ребят от 25 до 40 лет, потому что мы напуганы».

Тем временем киевские власти говорят, что в ВСУ уже мобилизовали более миллиона граждан и что планируется призвать ещё более 160 тыс. человек за три месяца и полмиллиона — за шесть. Но украинцы нашли свои способы противодействия «бусификации».

Самовольное оставление боевых позиций является одной из серьезнейших проблем ВСУ. Об этом уже открыто пишет AP. По данным издания, на ЛБС также были замечены ситуации, когда солдаты отказывались выполнять приказы командования прямо во время боя. А счёт оставившим воинскую часть идёт уже на сотни тысяч.

«Многие дезертиры не возвращаются с больничного. Измученные войной, они получили психологические и эмоциональные травмы. Они испытывают чувство вины за то, что не смогли заставить сражаться, гнев по поводу того, как ведутся военные действия, и разочарование от того, что кажется, невозможно победить», — говорится в материале AP.

Как скоро дойдёт до требований «Штык в землю!» и братания с русскими на передовой?

Этим и закончится нынешний конфликт?

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