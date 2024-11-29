Мнение: Почему доллар растёт, и это нормально

Как мы с вами уже обсуждали год назад, курс доллара по-настоящему интересен только папуасам (ссылка). Наши власти приняли верное решение, когда запретили в 2019 году обменникам выставлять табло с курсом доллара на улицу. Жуткая была традиция — что-то навроде привычки папуасов украшать себя блестящими ремешками от наручных часов или ставить пустые бутылки из-под иностранного коньяка в сервант. Широкое обсуждение курса доллара обывателями, не занятыми в импортно-экспортных операциях и тому подобным — нездоровый симптом.

Теперь о том, что произошло. Несколько дней назад курс рубля, несколько месяцев колебавшийся в коридоре 85-95 рублей за доллар, начал быстро слабеть. В среду он допрыгнул до 114 рублей, а на момент публикации поста уже откатился в обратную сторону, к 108 рублям. Примерно такой же курс — 109 рублей — мы наблюдали в феврале 2022 года, на волне паники после начала Спецоперации.

Проведём небольшой расчёт. В конце 2021 года курс рубля составлял примерно 75 рублей за доллар. Предположим, что рубль ослаблялся бы равномерно, по 13% в год. Тогда сейчас — в ноябре 2024 года — курс как раз опустился бы до 108 рублей, что, собственно, мы и наблюдаем на бирже.

В своих личных расчётах я исхожу из допущения, что реальная рублёвая инфляция с 2022 года у нас тоже приблизительно такова — около 10-15% в год. Это совпадение: считать инфляцию напрямую по курсу доллара нельзя, так как Россия производит большую часть товаров и услуг внутри страны, а доля импорта составляет всего лишь около 20% от нашей экономики. На инфляцию больше влияют другие факторы: большие бюджетные расходы, лоббистские глупости типа льготной ипотеки и серьёзный дефицит рабочей силы. Спецоперация не бесплатная — равно как и перестройка экономики на более здоровый и более защищённый от Запада формат.

Для экономики России слабый рубль является абсолютной нормой — даже в периоды внешнеполитического затишья. Он позволяет, во-первых, надёжно наполнять бюджет экспортными доходами, а во-вторых, создавать комфортные условия для отечественных производителей, которым при сильном рубле конкурировать с импортом тяжело. Мне было бы интересно, конечно, пожить при твёрдом рубле, за который давали бы жёстко зафиксированный вес золота, однако минусов у такого рубля было бы не меньше, чем плюсов. К примеру, двумя жирными минусами стали бы проблемы во внутренней и внешней политике:

1. Пришлось бы резко поднять налоги, чтобы компенсировать выпадение экспортных доходов, и народ, который сейчас изменение курса рубля встречает всего лишь ворчанием, начал бы бурно протестовать.

2. Пришлось бы ввести запретительные пошлины на импорт, и наши партнёры — Китай, прежде всего — восприняли бы это как объявление торговой войны.

Со слабым рублём таких проблем нет. Упал и упал, ну что тут поделаешь. Можно развести руками и сделать вид, будто ничего не произошло. Разбирающиеся в экономике люди всё поймут, не разбирающиеся — ничего не поймут. Как итог, и те, и другие, останутся удовлетворены.

В любом случае, развилку, на которой можно было пойти к золотому рублю, мы уже проехали. Следовательно, у государства остаётся ровно одна разумная стратегия — поступательно ослаблять рубль по отношению к иностранным валютам. Можете считать это скрытой налого-пошлиной, которую мы с вами платим по той же причине, по которой мы платим остальные налоги и пошлины. Желающим затребовать более крепкий курс рубля предлагаю для начала выбрать, чем конкретно они хотят компенсировать выпадающую прочность нашей финансовой системы. Варианты предлагаю такие:

— увеличение НДФЛ до 50%;

— пошлину на ввоз автомобиля в 200% от цены за рубежом;

— снижение пенсий вдвое;

— налог на квартиры в размере 5% от реальной стоимости в год;

— всё вышеперечисленное.

Теперь немного о том, как жить в стране с экспортно-ориентированной экономикой, такой как Россия или, например, Китай.

1. Хеджировать валютные риски при помощи специально созданных для этого биржевых инструментов. Если вы планируете через полгода купить за рубежом новый комплект станков, вам никто не мешает зафиксировать курс юаня для себя лично при помощи фьючерса или опциона.

2. Хранить деньги в активах, которые выигрывают от ослабления рубля. У меня, к примеру, часть денег лежит в акциях русских нефтяных компаний: таким образом, мне придётся заплатить дороже за новую видеокарту 5090, но зато я получу больше дивидендов, так как русские нефтяные компании больше заработают на экспорте нефти. Итоговый баланс будет в мою пользу.

3. При наличии кредитов — радоваться тому, что ослабление рубля уменьшает тело кредитов, исчисленное в валюте. Были должны банку 20 тысяч долларов, рубль ослаб, теперь вы должны банку всего лишь 18 тысяч долларов. Плохо, что ли? Хорошо!

Наконец, вместо завершения поста, ещё один небольшой психологический эксперимент.

Иван из Твери положил рубли в банк на депозит под 25% годовых. Рубль за год ослаб по отношению к доллару на 13%. Итого Иван получил за год 12% доходности в долларах.

Айвен из Оклахомы положил доллары в банк на депозит под 1% годовых. Курс доллара к доллару за год не изменился. Итого Айвен получил за год 1% в долларах.

Ну и кто после этого будет смеяться?

На всякий случай: это просто иллюстрация, и на самом деле я не рекомендую класть деньги на банковские депозиты по целому ряду причин. Рублёвые облигации лучше, но их я также нахожу довольно рискованными.

Одна из главных причин, заставляющих меня смотреть на рубль с тревогой, заключается в массированной атаке на ЦБ и на Эльвиру Набиуллину лично. Партия печатного станка не ослабляет аппаратный натиск, и если она продавит хотя бы одно из своих тёмных предложений, рублю может настать быстрая Турция или даже Венесуэла. Спонсоры Партии печатного станка со своими чуть ли не триллионными кредитами будут тогда плясать от радости, наблюдая, как их долги сгорают в огне инфляции. Рядовые сторонники понижения ставки жалобно взвоют от боли, увидев жестокие цифры на ценниках в магазинах, но, во-первых, отматывать назад будет уже поздно, а во-вторых, ретранслирующие агитацию лемминги даже в этом случае не осознают связь.