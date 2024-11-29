Мнение: Советская школа добила страну

Включилась тяжелая артиллерия – агитпроп врубил свои фирменные обоснования “для народа” обвала курса рубля. Такие же, которые я слышу последние 20 лет во всех подобных случаях:

“Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала ситуацию с резким скачком курса доллара. По её словам, она не знает, какие экономические предпосылки есть к росту валюты, однако, как и все, находится в недоумении.

Депутат отметила, что, даже несмотря на происходящее, россиян скачок доллара никак не затронет. Всё потому, что у обычного человека нет сбережений в валюте и он вряд ли получает в ней зарплату.

«Думаю, простому народу всё равно на это. У него никогда долларов не было — никто их в глаза не видел. Те, кто ездит за границу, переживают, а обычный человек ничего не заметит», — заявила народная избранница Sport24.ru”.

Как я уже писал не раз, полный провал российского школьного образования существенно отобразился на состоянии умов в России – народ в стране очень сильно поглупел, утратил всякую любознательность и буквально не в состоянии выстраивать простейшие логические цепочки. Много раз я встречал представителей “глубинного народа”, которые так и говорили, как Журова: “а какое мне дело до курса валюты – я валюту не покупаю!” Или как Журова в том же интервью – “а какая связь между долларом и ценой за молоко?! Они же никак не связаны!”

Хоть стой, хоть падай. Проблема, конечно, прежде всего со школой, с пресловутым “лучшим в мире советским образованием” – то есть на самом деле с прусской системой тотального натаскивания, “вбивания в голову” неких Истин. Советская школа, как и наследовавшая ей постсоветская, настроена на полное отрицание самостоятельного изучения, отказ от дискуссии, от спора, настрой на тотальное зазубривание, в общем, на производство из учеников бессмысленных болванчиков. Пожалуй, в период постсовка и без того жуткая совшкола окончательно выродилась, стала необратимо дикой, отбивающей у детей всякое желание ДУМАТЬ. Мертвечина.

В результате и имеем то, что имеем. Окончившие школу ничего не знают, не понимают, как курс национального платежного средства связан с ценой на молоко в магазине – но зато очень хорошо умеют писать доносы на своих учителей, а учителя, в свою очередь, всегда готовы написать донос на учеников (дело с девочкой, нарисовавшей антивоенный рисунок). Полный мрак. Страна штампует каких-то крестьян 18 века, зачем-то прикидывающихся горожанами.