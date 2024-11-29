 

Рупор кремлевской пропаганды: Место гибели генерала Марчака

29.11.2024, 20:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Обвалившийся бункер штаба АТО в районе Часов Яра, где в марте 2024 года ударом "Искандера" был уничтожен польский генерал Марчак.

Друзья из 98-й десантной дивизии прислали видео из Часов Яра. Бункер штаба АТО-ООС просто провалился внутрь.
А я так хотел попасть туда, где я провел 2 месяца в 2017 году.
Да, лес пустой. Боевики ВСУ бросили свои позиции, когда наши войска начали охватывать их с трёх сторон.

@ukr_leaks – цинк

По всей видимости именно здесь во второй половине марта 2024 года был ликвидирован https://colonelcassad.livejournal.com/9051754.html польский генерал Адам Марчак, который координировал деятельность иностранных наемников в районе Часов Яра. Заглубленный командный пункт был поражен ракетой ОТРК "Искандер". Вместе с Марчаком было уничтожено еще несколько НАТОвских офицеров + энное кол-во украинских.

Это был хороший страйк по центру принятия решений.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / Мнение: Как вернуть молодёжь на заводы, предельная загрузка мощностей и миф о деградации станкостроения

29.11 / Личное: “Она – его пациентка, он – пси”

29.11 / С паспортом и уплатой пошлины: с 2025 года россиян обяжут зарегистрировать IMEI-коды своих телефонов

29.11 / Мнение: Кто наживается на трагедии Украины?

29.11 / Мнение: Россия скупает золото, парадокс геологоразведки и как попаданцам варить стекло

29.11 / Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет

29.11 / «Союз-5» впервые полетит в космос в конце следующего года

29.11 / BBC снимет упрощённую версию «Телепузиков» для тиктокеров

29.11 / Мнение «аналитика»: О женских романах… Это — АдЪ с концами?

29.11 / Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика