Рупор кремлевской пропаганды: Место гибели генерала Марчака

Обвалившийся бункер штаба АТО в районе Часов Яра, где в марте 2024 года ударом "Искандера" был уничтожен польский генерал Марчак.

Друзья из 98-й десантной дивизии прислали видео из Часов Яра. Бункер штаба АТО-ООС просто провалился внутрь.

А я так хотел попасть туда, где я провел 2 месяца в 2017 году.

Да, лес пустой. Боевики ВСУ бросили свои позиции, когда наши войска начали охватывать их с трёх сторон.

@ukr_leaks – цинк

По всей видимости именно здесь во второй половине марта 2024 года был ликвидирован https://colonelcassad.livejournal.com/9051754.html польский генерал Адам Марчак, который координировал деятельность иностранных наемников в районе Часов Яра. Заглубленный командный пункт был поражен ракетой ОТРК "Искандер". Вместе с Марчаком было уничтожено еще несколько НАТОвских офицеров + энное кол-во украинских.

Это был хороший страйк по центру принятия решений.

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