Мнение: Россия скупает золото, парадокс геологоразведки и как попаданцам варить стекло

1. На заглавной диаграмме показаны страны, центробанки которых приобрели больше всего золота за последнее десятилетие. Россия, как видите лидирует (ссылка). Спасибо вразумляющим санкциям, размеры золотого запаса России прямо сейчас растут быстрыми темпами и ставят рекорды (ссылка):



Золотые резервы России по итогам октября составили рекордные 207,7 миллиарда долларов, выросла и их доля в международных активах страны. <…>

В предыдущем месяце стоимость вложений РФ в золото также находилась на историческом максимуме в 199,8 миллиарда долларов, но теперь прибавила еще четыре процента.

Увеличилась и доля драгметалла в общей структуре резервов — с 31,5 до 32,9 процента. Новый уровень оказался максимальным с ноября 1999 года, то есть за четверть века.

Мне немного жалко немецких пропагандистов. Как они объясняют своей аудитории, почему половина золотого запаса Германии хранится в Британии и США — в государствах-грабителях, которые уже много раз в истории не возвращали «взятые на хранение» ценности?

2. Genby разбирает миф о том, что резкое снижение масштабов разведочного бурения в России в 1990-е и 2000-е годы – это якобы плохо. Дело в том, что на смену бурению пришли современные методы разведки, которые позволили пополнять разведанные запасы дешевле и быстрее. Я не нефтяник, и не знаю, насколько эта логика корректна. Буду рад прочесть комментарии специалистов (ссылка):



История сейсмики вертится вокруг компании GSI, которая её первой успешно применила в 1924 году, и информационных технологий. К 1950-м вместо бумажных носителей стали использовать магнитную ленту и аналоговую электронику на базе транзисторов. Пионером в этой инновации было подразделение GSI с неизвестным в то время названием “Texas Instruments” (легендарный изобретатель интегральных схем), а лицензию на производство транзисторов Texas Instruments купила именно для обслуживания потребностей сейсмической разведки. В 1960-х годах был переход от аналоговых систем к первым коммерческим цифровым компьютерам, что позволило увеличить скорость обработки данных и детализацию. Но всё ещё оставалось главное ограничение метода: двухмерность результата.

Первый эксперимент по производству трёхмерных сейсмических карт был проведён в 1972 году силами вышеупомянутого GSI и шести крупных нефтяных компаний. Сбор данных (500’000 отдельных записей) занял месяц, компьютерная обработка целых два года. Для нефтяной индустрии проект по сложности был сравним с запускам первого спутника для космонавтики и результат оказался выше всяких похвал: на считавшемся исчерпанном нефтяном поле в штате Нью-Мексико удалось найти несколько новых месторождений.

Широкое распространение метод получил только в начале 1980-х годов прошлого века и только с развитием нового поколения суперкомпьютеров. Расшифровка данных 3D-сейсмографии требовала колоссальных вычислительных ресурсов и компании 3D-сейсморазведки занимались обработкой полученных данных на мощных суперкомпьютерах того времени. К примеру, в 1996 году обработка данных велась на суперкомпьютерах CM-5 от Thinking Machines и T3D компании Cray. Вычислительная мощность составляла 52,6 и 76 гигафлопс, то есть практически без отставания от мирового лидера (150 ГФлопс), а CM-5 даже успел этим лидером побывать.

Но чем дальше тем больше дешевел ГФлопс… то, что в 1996 было доступно избранным, стало доступно любой крупной нефтяной компании.

Бурение кучи скважин для георазведки с появлением суперкомпьютеров стало отсталой технологией. Но поскольку в СССР и так и не появилось суперкомпьютеров с десятками ГФлопс, эта революция прошла мимо него. В России видели тенденцию, и, зная о законе Мура, начали проедать советские запасы нефти, ожидая момента, когда ГФлопс подешевеет, чтобы вести георазведку уже новыми технологиями. Это момент и длился до 2004 года. Конечно, некоторые давно уже уволенные люди, типа сталинского наркома Байбакова, этого понять не могли. Мол, почему традиционная георазведка падает, а число километров разведочного бурения становится минимальным.

Ну а когда новый метод пошел в массы, число километров разведочного бурения также продолжило падать, но запасы стали расти.

3. Видео о варке стекла из песка в печи. Как видите, от качества песка зависит многое, если не всё (ссылка):

В продолжение темы попаданцев. Представьте, что вы обнаружили себя в Древнем Вавилоне, в Древнем Риме или в Гиперборее. Вы хотите сварить стекло, чтобы впечатлить новых друзей — сделать окна, бутылки, телескоп и очки. Как вы получите температуру в 1300 градусов или, лучше, в 1600 градусов?