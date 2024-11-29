 

Алсу заявила о спутнике жизни: Высокий, симпатичный и брюнет

29.11.2024, 18:15, Новости дня
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Несколько месяцев назад Алсу рассталась со своим мужем Яном Абрамовым. Это произошло после 18 лет брака. Теперь артистка начала новый этап своей жизни и, как она сама заявила, готова развиваться и впустить новую любовь в свое сердце.

Певица уверена, что в ее возрасте жизнь только начинает играть новыми красками. Несмотря на то, что развод стал для исполнительницы достаточно болезненным, ведь, по слухам, причиной распада семьи Абрамовых стала неверность супруга. Алсу старается избегать этой темы в общении с журналистами и советует не копаться в чужом белье. Однако поклонники продолжают гадать, кто станет следующим избранником их кумира.

Певица призналась, что какое-то время после развода чувствовала себя подавленной, но потом сумела взять себя в руки и готова начать жизнь с чистого листа ради своих троих детей. Пока финалистка не встретила человека, с которым хотела бы связать свою судьбу. Тем временем мужчины активно проявляют интерес к ней, надеясь покорить ее сердце.

Артистка рассказала, что последнее свидание у нее было лет двадцать назад. Ей и сейчас предлагают встретиться, но пока она никому не ответила согласием. О будущем спутнике жизни Алсу заявил, что он должен обладать чувством юмора и дарить ощущение безопасности своим присутствием. Также она видит своего избранника высоким, симпатичным брюнетом со светлыми глазами.


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