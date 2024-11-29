BBC снимет упрощённую версию «Телепузиков» для тиктокеров

Британская телерадиовещательная корпорация BBC снимет ремейк нашумевшего детского телесериала «Телепузики», значительно упрощённый по сравнению с оригиналом.

Из сериала уберут наиболее запутанные сюжетные ходы, затянутые сцены и слишком длинные диалоги, которые детям и подросткам сложно удержать в памяти в 2024 году.

– Мы считаем, что обновлённые «Телепузики» привлекут внимание не только самой юной аудитории, но и более взрослых телезрителей – в первую очередь тех, кто в качестве источников информации полагается на TikTok и YouTube Shorts, – рассказал представитель BBC.

Длительность серий вместо 15-25 минут теперь составит от 2 до 5 минут. Кроме того, к созданию новой версии сериала не допустят продюсеров, сценаристов и режиссёров, причастных к оригиналу, – шоураннеры полагают, что эти люди «могут транслировать неактуальные образы и идеи». Один из менеджеров анонимно заявил таблоиду The Sun:

– Они уже давно не в той форме для таких объёмов ангельской пыли, как это было в 1990-х.

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