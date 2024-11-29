 

BBC снимет упрощённую версию «Телепузиков» для тиктокеров

29.11.2024, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Британская телерадиовещательная корпорация BBC снимет ремейк нашумевшего детского телесериала «Телепузики», значительно упрощённый по сравнению с оригиналом.

Из сериала уберут наиболее запутанные сюжетные ходы, затянутые сцены и слишком длинные диалоги, которые детям и подросткам сложно удержать в памяти в 2024 году.

– Мы считаем, что обновлённые «Телепузики» привлекут внимание не только самой юной аудитории, но и более взрослых телезрителей – в первую очередь тех, кто в качестве источников информации полагается на TikTok и YouTube Shorts, – рассказал представитель BBC.

Длительность серий вместо 15-25 минут теперь составит от 2 до 5 минут. Кроме того, к созданию новой версии сериала не допустят продюсеров, сценаристов и режиссёров, причастных к оригиналу, – шоураннеры полагают, что эти люди «могут транслировать неактуальные образы и идеи». Один из менеджеров анонимно заявил таблоиду The Sun:

– Они уже давно не в той форме для таких объёмов ангельской пыли, как это было в 1990-х.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / «Союз-5» впервые полетит в космос в конце следующего года

29.11 / Мнение «аналитика»: О женских романах… Это — АдЪ с концами?

29.11 / Самочувствие смертельно больного Губина значительно ухудшилось

29.11 / Похожий на Депардье мужчина задержан при проверке притона мигрантов в новосибирском Академгородке

29.11 / Мнение: Чеченская борьба с разводами

29.11 / “Очень неприятно” – Колдун рассказал о неприглядной изнанке гламурного шоу-бизнеса

29.11 / ЦБ рекомендовал банкам указывать курс за часть доллара

29.11 / Мнение: Белоусов в белых брюках

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Попытка майдана в Грузии

29.11 / Мнение: Сирия и РФ: зачем зайцу стоп-сигнал?

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика