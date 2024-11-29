Мнение: Чеченская борьба с разводами

Блин, гениально! Выпасать народец, как скот, под чутким контролем чеченских пастухов – это именно то, что нужно России! Проскочила на “Еже” информация, что в Чечне Кадыров создает специальные “комиссии” для “работы” с разведенными семейными парами. Цель – воссоединить пары обратно, “добрым словом и пистолетом”.

“Власти Чечни отчитались о «воссоединении» почти 50% всех пар, расторгнувших брак с 2017 года. Речь о семейных парах, которые развелись с лета 2017 года по октябрь 2024 года. С ними работала учрежденная Рамзаном Кадыровым спецкомиссия, цель которой — «урегулировать семейные конфликты». Так, с 2017 года комиссия, состоящая из силовиков, духовенства, местных властей и сотрудников ЗАГСа, «воссоединила» 2659 из 5789 разведенных пар, то есть почти половину из них, пишет «Грозный-Информ».

А если поручить Кадырову заняться такой вот “борьбой за семейные ценности”, но во всероссийском масштабе? А чо? Скрепы! Статистика вся доступна. Нанимаем чеченцев, даем им список разведенных в каком-нибудь, скажем, Гагаринском районе Москвы или Ленинском районе Урюпинска – и к каждому на дом приходят люди со зверскими рожами – “из силовиков, духовенства, местных властей и сотрудников ЗАГСа”. Чеченцев, правда, маловато – на всю страну, боюсь, не хватит. Но можно будет использовать для работы в таких комиссиях демобилизованных с СВО (их ведь когда-то демобилизуют – вся страна ждет этого момента со страхом и трепетом). Вот им и работа будет: “Ты чо, падла, развелась? Не одобряешь политику товарища Путина на поддержание семейных скреп?!” Раз-два, под дулами автоматов сводим обоих отступников вместе, “совет вам да любовь, плодитесь и размножайтесь, начинайте прямо сейчас, чтобы мы видели!”

Удивительно, что даже в Чечне оказалась такая низкая эффективность – всего 50%. Получается, что нашлось там почти 3000 героев и героинь, которые даже под дулами автоматов чеченских абреков и отеческим приглядом лично тов. Кадырова, отказались “воссоединяться” обратно. Это ж какая у них сила взаимного отталкивания! Как у двух протонов в атомном ядре! Но в России, я думаю, народ пожиже в коленках. В РФ процент “восстановления” будет больше – процентов 70.

Тут на днях опубликовали новый перечeнь KPI для губернаторов – список требований, по которым будет оцениваться работа путинского наместника в области. Среди прочего – еще и “динамика социальных показателей”. Рождаемость стада, прирост численности населения, количество РАЗВОДОВ. Губерам придется озаботиться. И кадыровские методы напрашиваются.

Ну а населению безусловно понравится. Оно, население, ведь до сих пор тоскует по совку. “При Сталине порядок был!” Профкомы, парткомы и месткомы тщательно следили за тем, чтобы людишки самовольно не женились и не разводились… Лепота! Сейчас наверняка скажут в Думе: “Это почему у нас рождаемости не было и семьи распадались? Это потому что кадыровских комиссий не было!” И люди радостно заплачут от счастья, что власти будут снова о них ЗАБОТИТЬСЯ. Не то что при либерастах. Вздумали разводиться – добро пожаловать на конюшню, пороть будут. Всё для пользы мужика.

В удивительной стране живем.