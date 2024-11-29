 

ЦБ рекомендовал банкам указывать курс за часть доллара

29.11.2024, 13:13, Разное
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ЦБ разослал банковским учреждениям обязательную к выполнению рекомендацию в инициативным порядке «скорректировать отображаемый курс инвалют во избежание панических настроений в обществе».

На табло обменных пунктов и на сайтах банков предложено указывать «обменный курс за часть единицы инвалюты». К примеру, можно отображать, сколько рублей стоят 90 американских центов, отметив такой курс звёздочкой и по желанию разместив соответствующее пояснение.

Размер дробной части, взятой для отображения курса, предполагается корректировать в соответствии со «справедливым или прогнозируемым» курсом. По мнению экспертов, такой приём позволит «стабилизирует общественное мнение» и предотвратит панические очереди в обменниках.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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