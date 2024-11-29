 

Рупор кремлевской пропаганды: Попытка майдана в Грузии

29.11.2024, 11:50, Разное
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Ночью в Грузии была такая себе попытка майдана.

1. Протесты начались еще с вечера. В них участвовала и французская бабка, которая у грузин пока за президента и которая объявила себя единственной легитимной властью в стране.
2. В качестве повода для начала уличной атаки были использованы заявления грузинского руководства о заморозке о вступлении Грузии в ЕС и отказ от грантов (!)
3. Полиция действовала решительно, применяв водометы, дубинки и газовые баллончики. Атакующие пытались строить баррикады и поджигать мусор на мостовой. Также пытались светить в глаза силовикам лазерными указками.
4. Несколько десятков человек задержаны. Пострадало 18 полицейских. В итоге от правительственных зданий толпу удалось оттеснить и сохранить контроль над центром города.
5. Сегодня намечается продолжение. Запад так просто не сдастся и будет разжигать майдан в Тбилиси, чтобы свергнуть действующую власть. Если у них не получится, то фактически Грузия на ближайшие годы уйдет в свободное плавание.

Что иронично. Фактически, полицейские в Тбилиси сражаются за свободную Грузию и ее право самостоятельно выбирать свой путь. А уличная толпа борется за рабское состояние Грузии под западным сапогом. Вот такая вот "борьба за свободу"

Источник: Colonel Cassad


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