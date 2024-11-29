 

В России введут налог на пересказ анекдотов старше 10 лет

29.11.2024, 10:33, Разное
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Министерство культуры подготовило законопроект о введении налога на пересказ старых анекдотов. С 1 января 2025 года россияне должны отчислять в бюджет по 100 рублей за каждое воспроизведение шутки, возраст которой превышает 10 лет.

«Старые анекдоты — это объект культурного наследия, который безжалостно эксплуатируется гражданами без всякой выгоды для государства. Пора навести порядок в этой сфере», — заявил глава департамента юмористического контроля Аркадий Петросян.

Для контроля за соблюдением закона будет создана специальная служба Росанекдотнадзор. В общественных местах появятся инспекторы, которые будут составлять протоколы за несанкционированный пересказ юмористических рассказов. Помимо того, программисты ведомства разработали мобильное приложение. Прежде чем рассказать анекдот, гражданин должен отсканировать QR-код своего слушателя и произвести оплату. За неуплату налога предусмотрен штраф в размере 1000 рублей или принудительное прослушивание свежих шуток начинающих стендап-комиков.

Особое внимание будет уделяться анекдотам про Штирлица и поручика Ржевского — их пересказ без лицензии будет караться административным арестом на 15 суток или трудовыми работами в Comedy Club.

«В перспективе мы планируем ввести акцизные марки на самые популярные анекдоты. Без них рассказывать про Вовочку будет запрещено», — добавили в Минкульте.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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