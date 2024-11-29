 

Заподозренная в романе с женатым мужчиной Асмус резко ответила на нападки

29.11.2024, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Однако не обошлось без хейта: многие пользователи интернета начали обвинять Асмус в том, что она “увела” Бурца из семьи, поскольку стало известно, что он развелся с женой всего несколько дней назад.

На фоне этой ситуации Кристина решила отреагировать на критику. В своем аккаунте она написала: “Наши портреты лепят все кому не лень. Не сдерживайте себя, вам же виднее, а нам не жалко”. Эти слова стали своеобразным ответом на нападки и попыткой защитить свою личную жизнь от общественного осуждения. Актриса подчеркнула, что не собирается вдаваться в детали своих отношений и предпочитает оставаться на стороне позитивного восприятия.

По информации издания StarHit, на момент начала отношений с Асмус Илья Бурец действительно был свободен. Это опровергает слухи о том, что между ним и его бывшей супругой оставались неразрешенные вопросы. Тем не менее, общественное мнение часто бывает предвзятым, и многие пользователи социальных сетей не упускают возможности высказать свои сомнения и критику.

Кристина Асмус ранее была замужем за шоуменом Гариком Харламовым, с которым развелась в 2020 году. У них осталась общая дочь Анастасия, и несмотря на скандалы, сопровождавшие их расставание, пара старается поддерживать теплые отношения ради ребенка. После развода с Харламовым актриса успела пообщаться с Романом Евдокимовым, но и эти отношения завершились с намеками на проблемы.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.11 / “Мы стараемся” – 65-летняя Надежда Кадышева поразила Кремль цветущим видом

29.11 / В «Ростехе» создали отечественный клей для электроники военного назначения

29.11 / Трамп велел всем российским оппозиционерам покинуть США в течение 24 часов

29.11 / Мнение «аналитика»: О курском позоре… Докатились?

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Ересь Грузии

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Инвестировали в Кипр

29.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него

28.11 / Мнение «аналитика»: О воспитательных мерах… Увещеваниям наконец-то пришёл конец?

28.11 / Мнение: Датчик напряжения в розетке, рекорд по удержанию раскалённой плазмы и перспективы термояда

28.11 / Рупор кремлевской пропаганды: Наступление боевиков в Алеппо. 28.11.2024

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

PayPal - [email protected]; Payeer: P1124519143; WebMoney – T323003638440, X100503068090, Z399334682366

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика