 

В «Ростехе» создали отечественный клей для электроники военного назначения

29.11.2024, 9:30, Разное
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Специалисты «Ростеха» разработали клей, необходимый для применения в электронике, относящейся к военному классу (military). Новинка выдерживает температуры в пределах от -80 до +175°C, прошла весь набор испытаний и готова к производству. Ранее такие составы закупали за рубежом.

Новый клей, созданный в недрах «Росэлектроники», помимо военной аппаратуры, можно широко использовать при монтаже микросборок, а также сложной радиоэлектроники разного класса. При этом российский клеящий материал имеет повышенную тепло- и электропроводность.

Также сообщается, что клей с такими характеристиками в России ранее не выпускался. Он способен без потери своих свойств выдерживать порядка 2000 часов непрерывной эксплуатации в тяжелых условиях, включая максимальной допустимую температуру.

Как подчеркнул глава ЦКБ РМ Валерий Сазонов, запуск массового производства данного клеевого состава даст возможность российским производителям отказаться от применения более дорогих зарубежных аналогов при выпуске как военной электроники, так и продукции промышленного класса.


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