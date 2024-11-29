Рупор кремлевской пропаганды: Ересь Грузии

Грузия до 2028 года замораживает переговоры о вступлении Грузии в ЕС. Грузия (!)

Также премьер-министр Грузии Кобахидзе заявил о готовности и далее выстраивать прагматичные отношения Россией.

Также Грузия до 2028 года отказывается от всех европейских грантов. Грузия. Откаывается. От грантов! Речь не мальчика, но мужа.

Сегодня Кобахидзе был снова утвержден премьер-министром.

В ЕС истерика. В ЕП призвали срочно ввести санкции против всего руководства "Грузинской мечты". Выборы в Грузии в ЕП признавать отказываются. Целая страна из лап уплывает.

Также пытаются через французскую бабку, которая у грузин пока за президента, организовать помилование Саакашвили. В Грузинской мечте уже заранее заявили, что это не поможет и Саакашвили не выпустят, так как там еще есть ряд уголовных дел на него.

Грузинские еретики отвернулись от Святой Терры.

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