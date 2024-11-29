Рупор кремлевской пропаганды: Лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него

Лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него.

Сотрудник одного из украинских военкоматов рассказал The Telegraph, что из-за нехватки людей они стали задерживать всех подряд, чтобы выполнять норму по мобилизации.

Мужчина говорит, что раньше они не останавливали мужчин, которые казались «явно слабыми личностями», но теперь делают это.

«Из-за нехватки персонала мы едва ли выбираем, кого останавливать — теперь проверке подвергаются практически все. Раньше мы разрешали людям идти домой и собирать вещи, но в последнее время они не возвращаются добровольно. Они прячутся и не появляются. Иногда нам приходится конфисковывать их телефоны в зависимости от ситуации», – говорит Артем (имя изменено).

Он рассказал, что люди оказывают им силовое сопротивление до последнего, сравнивая задержанных с "крысами".

«Иногда это похоже на то, как иметь дело с загнанной в угол крысой. Они продолжают сражаться даже находясь в машине. Те, кто сопротивляется, всегда угрожают отомстить нашим ребятам или их семьям», — говорит Артем.

28-летний мужчина говорит, что согласился на эту работу, потому что ему нравится «быть частью системы». Но когд он впервые начал работать в ТЦК, то "испытывал жалость и сострадание к своим жертвам".

«Я научился контролировать свои эмоции во время работы, и теперь для меня это просто работа. У меня всегда есть аргумент: либо они, либо я. Я считаю, что лучше работать на ТЦК, чем прятаться от него», – заявил Артем.

Это логика полицая: лучше я пойду работать на нацистов, чем нацисты убьют меня

https://t.me/Varjag2007/103637 – цинк

Типичное оправдание полицая времен нацистской оккупации.

Таких персонажей надо каталогизировать – их время еще придет.

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